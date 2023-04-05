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Eski Maliye Bakanı Lütfullah Kayalar, İYİ Parti'ye katıldı! Rozetini bizzat Meral Akşener taktı

Politika Haberleri

Bir dönem TBMM Başkanlık Divanı İdare Amirliği, TBMM KİT Komisyon Başkanlığı ile Tarım Orman ve Köy İşleri ve Maliye Bakanlığı görevinde bulunan Lütfullah Kayalar, İYİ Parti'ye katıldı. Kayalar'a rozetini İYİ Parti'nin grup toplantısı öncesinde Genel Başkan Meral Akşener bizzat taktı.

Türkiye 14 Mayıs'ta yapılacak cumhurbaşkanlığı ve milletvekilliği seçimlerine kilitlenirken, İYİ Parti'den sürpriz bir hamle daha geldi.

Eski Maliye Bakanı Lütfullah Kayalar, İYİ Parti'ye katıldı! Rozetini bizzat Meral Akşener taktı

ROZETİNİ BİZZAT AKŞENER TAKTI

TBMM Başkanlık Divanı İdare Amirliği, TBMM KİT Komisyon Başkanlığı ile Tarım Orman ve Köy İşleri ve Maliye Bakanlıkları yapan Lütfullah Kayalar, İYİ Parti'ye katıldı. Kayalar'a rozetini İYİ Parti'nin grup toplantısı öncesinde Genel Başkan Meral Akşener bizzat taktı.

Eski Maliye Bakanı Lütfullah Kayalar, İYİ Parti'ye katıldı! Rozetini bizzat Meral Akşener taktı

LÜTFULLAH KAYALAR KİMDİR?

1983 yılında Anavatan Partisi, Ankara il örgütü kurucusu olarak siyasete atıldı ve Yozgat milletvekili seçildi. Yozgat Milletvekilliği, TBMM Başkanlık Divanı İdare Amirliği, TBMM KİT Komisyon Başkanlığı ile Tarım Orman ve Köy İşleri ve Maliye Bakanlıkları yaptı. AGİT Parlamenterler Asamblesi Türk Grubu üyesiydi. 2007 Genel seçimlerine CHP'den aday olduysa da seçilemedi. 1 Kasım 2015 Türkiye genel seçimlerinde Yozgat'tan bağımsız milletvekili adayı oldu.

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Gündem Editörü Haberler.com - Politika

Meral Akşener İYİ Parti Politika Güncel Haberler

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Yorumlar (2)

Ömer Kirman:

İyi parti F.bahçe gibi oldu. Ünlü olanları alıyor ama icraat yok

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Turgay Soyler:

eskiye rağbet olsa bit pazarına rahmet yağar

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