Ankara'da tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden eski Kocaeli Milletvekili Muzaffer Baştopçu'nun cenazesi Karşıyaka Ahmet Efendi Camisi'nde düzenlenen törenin ardından defnedildi. Törene TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş ve AK Parti yöneticileri de katıldı.

Ankara'da tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden eski Kocaeli Milletvekili Muzaffer Baştopçu'nun cenazesi toprağa verildi.

Eski AK Parti Milletvekili Baştopçu için Karşıyaka Ahmet Efendi Camisi'nde ikindi vakti cenaze namazı kılındı.

Törene Baştopçu'nun ailesi, yakınlarının yanı sıra TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, AK Parti Genel Başkan Yardımcıları Hayati Yazıcı ve Hamza Dağ, AK Parti Grup Başkanvekili Abdulhamit Gül, bazı milletvekilleri ile eski bakanlar katıldı.

Kurtulmuş, Karşıyaka Mezarlığı'ndaki törende, Baştopçu'nun ailesine taziyelerini iletti.

Baştopçu'nun cenazesi kılınan namazın ardından Karşıyaka Mezarlığı'nda defnedildi.

20 Haziran 1948'de Ankara'da doğan Baştopçu, Orta Doğu Teknik Üniversitesinden mezun oldu. Öğretim görevlisi, Petkim Holding AŞ'de işletme ve proje başmühendislikleri ile müdür yardımcılığı yapan Baştopçu, Körfez Belediye Başkanlığı, Körfez Eğitim ve Kültür Vakfı Başkanlığı ile birçok sivil toplum kuruluşunun yönetiminde bulundu.

22, 23 ve 24. Dönem'de Kocaeli Milletvekili olarak Meclis'te görev yapan Baştopçu iki çocuk babasıydı.