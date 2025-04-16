Uzun süredir görüntü vermeyen Berat Albayrak'tan haber var

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın damadı Berat Albayrak, Hazine ve Maliye Bakanlığı görevinden ayrıldıktan sonra uzun süredir görüntü vermemişti.

MEZUNİYET TÖRENİNDE GÖRÜNTÜLENMİŞTİ

Albayrak geçtiğimiz yıl TÜGVA kampının kapanış programında konuşmuştu. Haziran ayında ise Cumhurbaşkanı Erdoğan'la birlikte oğulları Ahmet Akif Albayrak'ın mezuniyet törenine katılmıştı.

SEMİNERE KATILDI

Albayrak son olarak da kurucusu olduğu NUN Eğitim ve Kültür Vakfı'na bağlı Enstitü Sosyal düşünce kuruluşunda "Burası Neden Çok Önemli?" başlıklı bir seminerde konuştu.

Kurumun hesabından yapılan paylaşımda, "Burası Neden Çok Önemli?" başlıklı seminerde, küresel güç dengelerinin yeniden şekillendiği bu dönemde Türkiye'nin enerji alanındaki stratejik pozisyonu ele alındı. Dr. Berat Albayrak'ın sunumuyla gerçekleşen programda, enerji politikalarının bölgesel ve küresel etkileri, Türkiye'nin enerji jeopolitiği ve enerji bağımsızlığını tesis etmeye yönelik stratejik yatırımlar ve yapısal hamleler değerlendirildi. Seminer soru-cevap bölümü ile sona erdi" ifadeleri yer aldı.