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Uzun süredir görüntü vermeyen Berat Albayrak'tan haber var

Uzun süredir görüntü vermeyen Berat Albayrak'tan haber var
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Uzun bir süredir görünmeyen eski Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, kurucusu olduğu vakfa bağlı kurumda gerçekleşen "Burası Neden Çok Önemli?" adlı seminerde konuştu. Albayrak'ın fotoğrafları da kurumun sosyal medya hesabından paylaşıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın damadı Berat Albayrak, Hazine ve Maliye Bakanlığı görevinden ayrıldıktan sonra uzun süredir görüntü vermemişti.

MEZUNİYET TÖRENİNDE GÖRÜNTÜLENMİŞTİ

Albayrak geçtiğimiz yıl TÜGVA kampının kapanış programında konuşmuştu. Haziran ayında ise Cumhurbaşkanı Erdoğan'la birlikte oğulları Ahmet Akif Albayrak'ın mezuniyet törenine katılmıştı.

Eski Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Vakıf Seminerinde Konuştu

SEMİNERE KATILDI

Albayrak son olarak da kurucusu olduğu NUN Eğitim ve Kültür Vakfı'na bağlı Enstitü Sosyal düşünce kuruluşunda "Burası Neden Çok Önemli?" başlıklı bir seminerde konuştu.

Kurumun hesabından yapılan paylaşımda, "Burası Neden Çok Önemli?" başlıklı seminerde, küresel güç dengelerinin yeniden şekillendiği bu dönemde Türkiye'nin enerji alanındaki stratejik pozisyonu ele alındı. Dr. Berat Albayrak'ın sunumuyla gerçekleşen programda, enerji politikalarının bölgesel ve küresel etkileri, Türkiye'nin enerji jeopolitiği ve enerji bağımsızlığını tesis etmeye yönelik stratejik yatırımlar ve yapısal hamleler değerlendirildi. Seminer soru-cevap bölümü ile sona erdi" ifadeleri yer aldı.

Eski Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Vakıf Seminerinde Konuştu

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Kaynak: Haberler.com / Politika
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Yorumlar (11)

Haber Yorumlarıorhan duz:

Yiğidim

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Haber YorumlarıSMMM:

WHERE İS 128 MİLİARD DOLAR

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Haber YorumlarıGerçekacıdır:

Bu adamın döneminde en aşadaydı. Damat diye saldıra saldıra adamı yediler. iftiracılar

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Haber YorumlarıSeyfullah Demir:

uzmanı olduğu konuşarda seminer verse daha anlamlı olur, siz anladınız uzmanlık alanını..??

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Haber YorumlarıHasan Karaoglu:

Kurtuldu mıllet bundan cok sukur..akplıyım ama onaylamadıgım bırıydı

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Haber Yorumlarıhaksız mıyım:

bu adam ak partinin en çok eleştirilen ismi. pekala ne yapmış? lütfen söylesin muhalefet, ne yapmış? reisin akrabası olduğu için mi bakan yapılmış. e acaba utanmanız varsa belediyelerinize bakar mısınız? la resmen aile şirketine dönmeyen chp li belediye kalmadı. başka ne yapmış? bişey yok. sizin hırsızlığınız, sahtekarlığınız ayyuka çıktı. acaba başkasını eleştirirken bu iflah olmaz chp liler bir kez de aynaya baksa mı?

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Haber YorumlarıSeko:

Eyvah eyvah.....

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Haber Yorumlarıjyqcs85fkm:

bakın burası çok önemli adam yatta yakalanıp ağzı burnu yer değiştirdi hâlâ konuşabiliyor

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Haber Yorumlarısiskentli gezgin:

Hizmeti büyük, ama birkesim tarafından linçlendi damat diye diye. Petrol doğal gaz arama gemisi bunun sayesinde var. Daha. Bir çok hizmeti var ama yaranamadi oda alın timarinizi dedi. Niye ugrassinki maddi anlamda zaten ihtiyacı yok 7 sulalesine yeter parası tek derdi vatanına hizmetti

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