Eski Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş, CHP Kurultayı'nın iptali için dava açtı

CHP'den ihraç edilen eski Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş, CHP'nin tartışmalı son kurultayının iptali için dava açtı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın Cumhuriyet Halk Partisi'nin (CHP) 4-5 Kasım 2023'te Ankara Spor Salonu'nda düzenlenen 38. Olağan Kurultayı hakkında inceleme başlatmasının ardından CHP'yi zora sokacak yeni bir gelişme yaşandı.

ESKİ BAŞKAN KURULTAYIN İPTALİ İÇİN DAVA AÇTI

CHP'den ihraç edilen eski Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş, Özgür Özel'in genel başkan seçildiğini CHP Kurultayı'nın iptal edilmesi için dava açtı.

İHRAÇ EDİLMİŞTİ

Lütfü Savaş, Aralık ayında partisiyle ilgili ifadeleri nedeniyle "kesin ihraç" istemiyle disipline sevk edilmiş ardından ihraç edilmişti. Savaş'ın, "CHP'yi terörden siyasi rant devşirmekle" suçladığı paylaşımı nedeniyle, "Partinin temsil ilkelerine aykırı eylemlere katkıda bulunmak" gerekçesiyle ihraç edildiği bildirilmişti.

Lütfü Savaş

CHP'DE KURULTAY SORUŞTURMASI

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı CHP Kurultayı soruşturmasının "kurultay günü para karşılığı oy kullandırıldığı" iddiasıyla başladığını belirtmiş, Bursa Cumhuriyet Başsavcılığına yapılan ihbar üzerine, yetkisizlik kararıyla evrakın Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına gönderildiği ifade edilmişti.

Öte yandan Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Akif Hamzaçebi ve Kemal Kılıçdaroğlu'nu ifadeye çağırmış; Adalet Bakanı Yılmaz Tunç ise soruşturmanın, bazı CHP'lilerin açıklamaları sonrasında başlatıldığını belirtmişti.