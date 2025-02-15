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Eski Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş, CHP Kurultayı'nın iptali için dava açtı

Eski Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş, CHP Kurultayı'nın iptali için dava açtı
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'Partinin temsil ilkelerine aykırı eylemlerde bulunmak' gerekçesiyle CHP'den ihraç edilen eski Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş, CHP Kurultayı'nın iptali için dava açtı.

CHP'den ihraç edilen eski Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş, CHP'nin tartışmalı son kurultayının iptali için dava açtı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın Cumhuriyet Halk Partisi'nin (CHP) 4-5 Kasım 2023'te Ankara Spor Salonu'nda düzenlenen 38. Olağan Kurultayı hakkında inceleme başlatmasının ardından CHP'yi zora sokacak yeni bir gelişme yaşandı.

Eski Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş, CHP Kurultayı'nın iptali için dava açtı

ESKİ BAŞKAN KURULTAYIN İPTALİ İÇİN DAVA AÇTI

CHP'den ihraç edilen eski Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş, Özgür Özel'in genel başkan seçildiğini CHP Kurultayı'nın iptal edilmesi için dava açtı.

    İHRAÇ EDİLMİŞTİ

    Lütfü Savaş, Aralık ayında partisiyle ilgili ifadeleri nedeniyle "kesin ihraç" istemiyle disipline sevk edilmiş ardından ihraç edilmişti. Savaş'ın, "CHP'yi terörden siyasi rant devşirmekle" suçladığı paylaşımı nedeniyle, "Partinin temsil ilkelerine aykırı eylemlere katkıda bulunmak" gerekçesiyle ihraç edildiği bildirilmişti.

    Eski Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş, CHP Kurultayı'nın iptali için dava açtıLütfü Savaş

    CHP'DE KURULTAY SORUŞTURMASI

    Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı CHP Kurultayı soruşturmasının "kurultay günü para karşılığı oy kullandırıldığı" iddiasıyla başladığını belirtmiş, Bursa Cumhuriyet Başsavcılığına yapılan ihbar üzerine, yetkisizlik kararıyla evrakın Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına gönderildiği ifade edilmişti.

    Eski Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş, CHP Kurultayı'nın iptali için dava açtı

    Öte yandan Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Akif Hamzaçebi ve Kemal Kılıçdaroğlu'nu ifadeye çağırmış; Adalet Bakanı Yılmaz Tunç ise soruşturmanın, bazı CHP'lilerin açıklamaları sonrasında başlatıldığını belirtmişti.

    Haberler.com / Serhat Yılmaz - Politika
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    Yorumlar (1)

    Haber YorumlarıSer_hat:

    Sen önce hatay da başkanlığı kazansaydın..

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