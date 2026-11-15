Eski DİSİ vekili Purguridis, Hristodulidis'in geçiş noktaları tutumunu eleştirdi

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Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nde (GKRY) eski DİSİ milletvekili Hristos Purguridis, Rum lider Nikos Hristodulidis'in yeni geçiş noktalarının açılmasına yönelik tutumunu eleştirerek, "Kapıları açmaya cesaret edemeyen, Kıbrıs sorununu nasıl çözecek?" diye sordu.

Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY) basınında, Kıbrıs meselesine ilişkin yürütülen diplomatik girişimler ve Rum lider Nikos Hristodulidis'in politikaları eleştiri konusu oldu. Rum gazetesi Politis'te yayımlanan üç ayrı değerlendirmede, Kıbrıs Türk halkının güvenlik kaygılarının göz ardı edilmesi, geçiş noktaları konusunda yaşanan sorunlar ve Rum yönetiminin Avrupa Birliği (AB) üzerinden yürüttüğü girişimlerden sonuç alınamaması gündeme getirildi. Eski DİSİ milletvekili Hristos Purguridis, yazar George Koumoullis ve siyasi analist Kyriakos Pierides'in değerlendirmelerinde, Kıbrıs meselesindeki çözümsüzlüğün yalnızca Türkiye'nin politikaları üzerinden açıklanamayacağına ilişkin görüşlere yer verildi.

Türkiye'nin garantörlüğüne duyulan ihtiyaca dikkat çekildi

George Koumoullis, Kıbrıs Türk halkının güvenlik kaygılarının tarihi nedenleri bulunduğunu belirterek, Türkiye'nin garantörlüğüne duyulan ihtiyacın bu çerçevede değerlendirilmesi gerektiğini savundu. Koumoullis, Rumların egemenliğe, Kıbrıs Türklerinin ise güvenliğe öncelik verdiğini ifade ederek, iki taraf arasındaki yaklaşım farklılıklarına dikkat çekti. Rum futbol tribünlerinde kullanılan milliyetçi sloganların Kıbrıs Türk halkında güvensizlik oluşturduğunu da belirten Koumoullis, güvenlik endişelerinin anlaşılmasının önemini vurguladı.

Hristodulidis'e geçiş noktaları üzerinden eleştiri

Eski DİSİ milletvekili Hristos Purguridis ise Rum lider Hristodulidis'in yeni geçiş noktalarının açılmasına ilişkin tutumunu eleştirdi. Purguridis, "Kapıları açmaya cesaret edemeyen, Kıbrıs sorununu nasıl çözecek?" sorusunu yönelterek, iki taraf arasındaki temasların artırılması gerektiğini savundu. Geçiş noktaları konusunda yaşanan anlaşmazlıkların çözüm müzakerelerine ilişkin güveni de etkilediği değerlendirmesinde bulunan Purguridis, Rum liderliğinin yaklaşımını sorguladı.

Rum yönetiminin AB girişimlerinden sonuç alınamadığı savunuldu

Siyasi analist Kyriakos Pierides de Hristodulidis'in Avrupa Birliği üzerinden Türkiye'ye yönelik yürüttüğü diplomatik girişimleri eleştirdi. Pierides, Türkiye'ye sunulacağı belirtilen Gümrük Birliği formülünün Avrupa Birliği tarafından henüz resmen doğrulanmadığını belirterek, Rum yönetiminin diplomatik girişimlerinin somut sonuç üretmediğini aktardı. Hristodulidis'in Avrupa Birliği aracılığıyla yürüttüğü temasların Kıbrıs meselesinde beklenen ilerlemeyi sağlamadığını ileri süren Pierides, Rum yönetiminin diplomatik politikasını sorguladı. Rum tarafının güvenlik ve egemenlik konularındaki yaklaşımı tartışmaya açılırken, Kıbrıs Türk halkının Türkiye'nin garantörlüğüne duyduğu ihtiyacın tarihi nedenlerinin anlaşılması gerektiği görüşü dile getirildi. Değerlendirmelerde, Hristodulidis'in geçiş noktaları konusundaki tutumu ve Avrupa Birliği üzerinden yürüttüğü diplomatik girişimlerin sonuçları da eleştiri konusu oldu.

Öte yandan Türkiye ve KKTC, Kıbrıs meselesinde egemen eşitlik ve eşit uluslararası statünün kabul edilmesi gerektiği yönündeki tutumunu sürdürüyor. Türkiye'nin etkin ve fiili garantörlüğü de Kıbrıs Türk tarafının güvenlik politikasının temel unsurları arasında yer alıyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı