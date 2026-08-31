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Eski Vekil Selvi Son Yolculuğuna Uğurlandı

Eski Vekil Selvi Son Yolculuğuna Uğurlandı
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Eski CHP Kocaeli Milletvekili Mehmet Cevdet Selvi, 83 yaşında hayatını kaybetti. Cenazesi, Gölbaşı Mezarlığı Camii'nde kılınan öğle namazının ardından toprağa verildi; törene Özgür Özel ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Eski CHP Kocaeli Milletvekili Mehmet Cevdet Selvi'nin cenaze töreni öğle namazını müteakip Ankara'da bulunan Gölbaşı Mezarlığı Camii'nde gerçekleştirildi.

Eski CHP Kocaeli Milletvekili Mehmet Cevdet Selvi, iki gün önce hayatını kaybetti. 83 yaşında hayata gözlerini yuman Selvi'nin cenaze töreni ise öğle namazını müteakip Gölbaşı Mezarlığı Camii'nde düzenlendi. Mehmet Cevdet Selvi'nin cenaze namazına başta ailesi olmak üzere, YENİ Parti Genel Başkanı Özgür Özel, YENİ Parti Grup başkanvekilleri Murat Emir ile Gökhan Günaydın, milletvekilleri, sevenleri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Öte yandan, katılması öngörülen CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ise cenaze törenine katılmadı. Cenaze namazının ardından Selvi'nin naaşı, Gölbaşı Mezarlığı'na defnedilmek üzere camiden omuzlar üstünde taşındı ve cenaze aracına yerleştirildi. CHP Genel Başkanı Özgür Özel de Selvi'nin tabutunu bir süre omuzlarında taşıdı. Selvi'nin naaşı, dualar eşliğinde götürülerek toprağa verildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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