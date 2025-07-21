Eski CHP Genel Başkanı Altan Öymen İçin Cenaze Töreni Düzenlendi

Eski CHP Genel Başkanı ve 40. Hükümetin Turizm ve Tanıtma Bakanı Mehmet Altan Öymen için cenaze töreni düzenlendi.

İstanbul'da tedavi gördüğü hastanede çoklu organ yetmezliği nedeniyle 19 Temmuz Cumartesi günü hayatını kaybeden Öymen için, TBMM'deki törenin ardından CHP Genel Merkezi'nde de tören yapıldı.

Veda töreninde saygı duruşunda bulunulmasının ardından İstiklal Marşı okundu, Altan Öymen'in hayatından kesitlerin yer aldığı video izletildi.

"Yemyeşil dalları olan, çiçek açan, meyve veren bir ağaç gibi ayakta öldü"

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, burada yaptığı konuşmada, zor bir veda için toplandıklarını belirterek, "Bir baba, bir kardeş, bir genel başkan uğurlanıyor. Ancak yaşayan bir hafıza, ayaklı bir kütüphane, nezaketin, centilmenliğin adeta ansiklopedisini uğurluyoruz burada." dedi.

Öymen'in yaşadığı her anı çevresindekilere bir şeyler öğreterek geçirdiğini, bunu özellikle değil hayatın doğal akışı içinde yaptığını ifade eden Özel, CHP Genel Başkanı olmadan önce ve olduktan sonra da zor kararlar öncesinde Öymen'e danıştığını, en zor kararlarda ve en basit gibi görünen tercihlerde kendisinden daima yardım aldığını söyledi.

Altan Öymen'in, nezaketin, umudun, çalışkanlığın yanında inanılmaz bir disipline sahip olduğunu dile getiren Özel, şunları söyledi:

"Ağaçlar ölmeden önce yapraklarını dökerler, kururlar, verimsizleşirler. Öyle ayakta ölen bir ağaçla birlikteyiz ki, daha 9 Haziran'da köşe yazısı yazmış. Bundan iki hafta önceki mitingin, her mitingden sonra yaptığı gibi telefonda kritiğini yapmış, tebrik etmiş, öneri sunmuş. Yani ayakta olan, filiz veren, yemyeşil dalları olan, çiçek açan, meyve veren bir ağaç gibi ayakta öldü. Öyle kuruyup, solup falan değil. Son anına kadar meyve vererek, havaya oksijen yayarak, hepimize umut vererek ayakta durdu. Onunla birlikte oturabilen, sohbet edebilen, siyaset yapabilen, gazetecilik yapabilen herkes, minnetlerini ve memnuniyetlerini ifade ediyor. Türkiye'nin herhangi bir yerinde onlara düşkünlüğümü bilen Halkçı Liseliler tutuyor kolumdan, 'Parti ile ilgili ne okuyalım?' diyor. Onlara 'Altan Öymen okuyun.' diyorum çünkü Altan Öymen okuyan birinin sonrasında gönlünün bir başka partiye düşmesi, fikrinde başka bir şeyin oluşması mümkün değil. Altan Öymen'den partiyi öğrenen birinin, mutlak bir partiye sadakat, bir aşkla bağlanma, fedakarlık ile sürekli öğrenme ve yeni başarılar elde etmek için motivasyon dışında bir duygusu oluşmaz."

Eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ise Öymen'i "feleğin çemberinden geçmiş bir yiğit" olarak tanımladı.

Öymen'in CHP tarihini en iyi bilen insanlardan biri olduğunu vurgulayan Kılıçdaroğlu, "Bir gazeteci, bir tarihçi, bir partili ve saygılı bir kişiydi. O bir bilgeydi. Hepimizin huzurunda ailesine başsağlığı dileklerimi iletiyorum. Onu rahmetle ve minnetle anıyoruz." dedi.

Törende konuşan eski CHP Genel Başkanı Hikmet Çetin ile eski SHP Genel Başkanı Murat Karayalçın da Öymen'in ailesi ve sevenlerine başsağlığı diledi.

Eski CHP Genel Başkanı Altan Öymen'in kızı Aslı Öymen ise hayatının en zor konuşmasını yaptığını belirtti.

Konuşmasına hazırlıksız çıktığını ifade eden Aslı Öymen, gazeteci kimliğiyle her konuşmasına titizlikle hazırlanan babasının kendisine her zaman bu konuda da özenli olmayı öğütlediğini, babasının tavsiyelerini bugüne dek yerine getirmeye çalıştığını ancak bu kez buna imkan bulamadığını dile getirdi.

Aslı Öymen, CHP çatısı altında yer alan herkesin büyük bir aile olduğunu, bu yapının bir parçası olmaktan gurur duyduğunu dile getirerek, törene katılanlara teşekkür etti.

Eski CHP Genel Başkanı Altan Öymen'in naaşının, yarın İstanbul'daki Teşvikiye Camisi'nde kılınacak namazın ardından Zincirlikuyu Mezarlığı'nda toprağa verileceği belirtildi.

Cenaze törenine Öymen'in ailesi, CHP Genel Sekreteri Selin Sayek Böke ile Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, milletvekilleri ve partililer katıldı.