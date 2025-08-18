Eski Bakan Hasan Aksoy İçin Cenaze Töreni Düzenlendi

Eski Sanayi ve Ticaret Bakanı Hasan Aksoy için TBMM'de düzenlenen cenaze törenine siyasi isimler ve ailesi katıldı. Cenaze işlemleri Bartın'da devam edecek.

Eski Sanayi ve Ticaret eski Bakanı Hasan Aksoy için cenaze töreni düzenlendi.

Aksoy için TBMM Şeref merdivenlerinde tören düzenlendi. Törene TBMM İdari Amiri Sermet Atay, TBMM eski Başkanı Köksal Toptan, eski Kültür ve Turizm Bakanı Ertuğrul Günay, milletvekilleri ve ailesi katıldı.

Aksoy için saygı duruşunda bulunuldu ve dua okundu.

Aksoy'un cenazesi Bartın ilinin Kozcağız beldesinde Bedil Köyü Camii'nde kılınacak ikindi namazı sonrasında Bedil Köyü Mezarlığında toprağa verilecek. - ANKARA

