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Esenyurt'ta İYİ Parti karavanına saldıran 25 kişi, partilileri öldüresiye dövdü

Esenyurt'ta İYİ Parti karavanına saldıran 25 kişi, partilileri öldüresiye dövdü

Politika Haberleri

İstanbul Esenyurt'ta bulunan Kıraç Osman Gazi Mahallesi'nde stant açan İYİ Partililer, 25 kişilik grubun saldırısına uğradı. Saldırganlar, partileri öldüresiye kadar dövdükten sonra olay yerinden uzaklaştı.

Saat 16.40 sularında, Esenyurt Kıraç Osmangazi Mahallesi'nde İYİ Parti'nin karavanına yönelik saldırı düzenlendi.Saldırganlar arasında, bölgede esnaf ziyareti yapan MHP'li şahısların da olduğu iddia edildi.

İKİ İYİ PARTİLİ YARALANDI

Olayda, iki İYİ Partili yaralandı. Yaralananlardan biri ayakta tedavi edilirken, durumu diğerine göre daha kötü olan bir diğer yaralı hastaneye kaldırıldı.

Esenyurt'ta İYİ Parti karavanına saldıran 25 kişi, partilileri öldüresiye dövdü

ŞİKAYETÇİ OLACAKLAR

Yaralanan isimlerin Esenyurt İlçesi Bölge Teşkilat Başkanı Uğur Ayrım ve Kıraç Osmangazi Mahalle Başkanı Oktay Erol olduğu öğrenildi. İlçe Başkanı Hakan Akkuş ve partililerin, Emniyet'teki işlemlerini sürdürüyor.

Esenyurt'ta İYİ Parti karavanına saldıran 25 kişi, partilileri öldüresiye dövdü

Kaynak: MedyaAnkara



Barış Yahya Çinçin
Barış Yahya Çinçin
Gündem Editörü Haberler.com - Politika

İYİ Parti Esenyurt İstanbul Politika Güncel Haberler

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