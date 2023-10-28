Esenyurt'ta Cumhuriyetin 100. Yıl Dönümü Kutlamaları Başladı

Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. kuruluş yıl dönümü kutlamaları Esenyurt'ta çelenk sunma töreni ile başladı. Törene yoğun bir katılım sağlandı.

Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. kuruluş yıl dönümünde Esenyurt Cumhuriyet Meydanı'nda çelenk sunma töreni düzenlendi. Önceki yıllara nazaran daha yoğun bir katılımla gerçekleştirilen törende, Cumhuriyetin kurucusu Atatürk ve silah arkadaşları, saygı ve minnetle anıldı.

Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. kuruluş yıl dönümü kutlamaları, Esenyurt'ta coşkulu bir kalabalığın katıldığı çelenk sunma töreni ile başladı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunması ile başlayan törende, sırasıyla Esenyurt Kaymakamı Fatih Çobanoğlu, Garnizon Komutanlığı adına Hava Albay Muzaffer Oğuz ve Esenyurt Belediye Başkanı Kemal Deniz Bozkurt, Atatürk anıtına çelenk bıraktı, saygı duruşunda bulundu.

Önceki yıllara oranla daha yoğun bir katılımın gerçekleştiği törene, siyasi parti temsilcileri, sivil toplum örgütleri, muhtarlar, meclis üyeleri, öğretmenler ve öğrencilerin yanı sıra yediden yetmişe çok sayıda vatandaş katılım sağladı.

100.YIL COŞKUSU TÜM ESENYURT'U SARACAK

Cumhuriyet'in 100. kuruluş yıl dönümü için Esenyurt'ta bir dizi kutlama etkinliği hazırlandı. 29 Ekim Pazar sabahı Esenyurt Kaymakamlığı'nda tebriklerin kabulü ile başlayacak olan etkinlikler kapsamında, aynı gün saat 11.00'de Cumhuriyet Meydanı'nda Esenyurt Kaymakamlığı ve Esenyurt Belediyesi'nin birlikte düzenleyeceği bir kutlama töreni gerçekleştirilecek. Törende, ilçedeki öğretmenlerin ve öğrencilerin hazırladıkları gösteriler yer alacak.

Günün ikinci etkinliği, Esenyurt Belediyesi'nin her yıl geleneksel hale getirdiği meşaleli 'Fener Alayı Yürüyüşü' olacak. Esenyurt Belediyesi'nin önündeki Yeni Belediye Meydanı'nda saat 19.00'da başlayacak yürüyüş, Cumhuriyet Meydanı'ndan sona erecek.

Günün son etkinliği ise rap müziğin ünlü ismi Sagopa Kajmer'in sahne alacağı ' Cumhuriyet Konseri' olacak. Cumhuriyet Meydanı'nda gerçekleşecek konser, saati 20.30'da başlayacak.

CUMHURİYETİN YETİŞTİRDİĞİ BÜYÜK OZANLAR UNUTULMADI

Esenyurt'taki 100. yıl kutlamaları bunlarla sınırlı kalmayacak. 30 Ekim Pazartesi akşamı saat 20.30'da "Cumhuriyetimizin Yüz'leri Ozanlarımız" konseri gerçekleştirilecek. Cumhuriyetin yetiştirdiği büyük halk ozanlarının anılacağı konserde, Belkıs Akkale, Onur Akın, Mehmet Gümüş, Tolga Sağ, Ufuk Beydemir, Grup Gündoğarken, Esra Öztürk ve Mustafa Özarslan sahne alacak.

100. yıl kutlamalarının son etkinliği ise 1 Kasım Çarşamba akşamı, Devlet Halk Dansları Topluluğu'nun sahneleyeceği "Zafere Doğru Cumhuriyet Doğuyor" dans koreografisi olacak. Esenkent Rıfat Ilgaz Açık Hava Tiyatrosu'nda gerçekleşecek gösteri saat 20.00'de başlayacak.