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Esenyurt Belediyesi'ne kayyum olarak atanan Can Aksoy göreve başladı! Makamdan ilk fotoğraf

Esenyurt Belediyesi'ne kayyum olarak atanan Can Aksoy göreve başladı! Makamdan ilk fotoğraf
Haberler
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Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer terör soruşturması kapsamında tutuklanarak cezaevine gönderilirken, İstanbul Vali Yardımcısı Can Aksoy belediyeye kayyum olarak atandı. Belediyenin sosyal medya hesabından Aksoy'un makamdan ilk fotoğrafı paylaşıldı.

Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer terör soruşturması kapsamında tutuklanarak cezaevine gönderildi. Özer'in tutuklanmasının ardından İstanbul Vali Yardımcısı Can Aksoy belediyeye kayyum olarak atandı. Beyoğlu Kaymakamı olan Can Aksoy'un İçişleri Bakanlığı tarafından İstanbul Vali Yardımcısı olarak görevlendirildikten sonra kayyum olarak atandığı öğrenildi.

MAKAMDAN İLK FOTOĞRAF GELDİ

Esenyurt Belediyesi'nin sosyal medya hesabından Aksoy'un göreve başladığı bildirilirken, makamdan da ilk fotoğrafı paylaşıldı.

Yapılan paylaşımda şu ifadeler yer aldı: "İstanbul Vali Yardımcısı Sayın Can Aksoy, Esenyurt Belediye Başkan Vekili olarak görevine başlamıştır."

CAN AKSOY KİMDİR?

Ankara'nın Altındağ ilçesinde 1983'te doğan Can Aksoy, aslen Kırşehirli'dir. İlk ve orta öğrenimini Keçiören'de, yüksek öğrenimini Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü'nde tamamlamış ve 2005 yılında mezun olmuştur. Can Aksoy üniversite yıllarında Türkiye ve Ortadoğu Amme İdaresi Enstitüsü (TODAİE) Yerel Yönetim Araştırma ve Eğitim Merkezi' nde (YAYEM) (2002) ve Türkiye Cumhuriyeti Başbakanlık Kanunlar ve Kararlar Genel Müdürlüğü'nde stajlar yapmıştır.

2006 yılında Kırşehir Kaymakam Adayı olarak başladığı Mülki İdare Amirliği meslek hayatında, Giresun İli'nde Teftiş Stajını, Ankara Polatlı'da Refakat Stajını, Kırşehir İli'nde Vilayet Stajlarını tamamlamış, Çankırı İli Korgun İlçesi'nde vekil kaymakam (2006) olarak görev yapmıştır. 2007 yılında, bir yıl süre ile yabancı dil eğitimi ve mesleki eğitim programlarına katılmak amacıyla İçişleri Bakanlığı tarafından İngiltere'ye, Leicester Üniversitesi'ne gönderilmiştir. Yurtdışı eğitimi sonrasında Türkiye Ortadoğu ve Amme İdaresi Enstitüsü'nde 40. Dönem Kamu Diplomasisi Kursu'nu tamamlamıştır. İçişleri Bakanlığı'nın 93. Dönem Kaymakamlık Kursu'nu "Üstün Başarı" ile tamamlayan Aksoy, 2023 yılında Beyoğlu Kaymakamlığı görevine başlamıştır. Evli ve iki çocuk babası olan Can Aksoy, iyi derecede İngilizce bilmektedir.

Haberler.com / Mahmut Ekinci - Politika
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Yorumlar (9)

Haber YorumlarıHasan Turk:

Kulluga hazirim.resmi.

Yorum Beğen30
Yorum Beğenme18
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Haber YorumlarıSebahattin Yakar:

turkiyede demokrasi işte bu

Yorum Beğen27
Yorum Beğenme17
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Haber Yorumlarıburak sencanli:

Niye milletin iradesine saygı duymuyorsunuz anlamıyorum 6 ay önce temiz kağıdı verdiğin adama 10 yıl içinde ki sacmalıklarla suçlama yapıyorsunuz Sayfa da gelen kayyum foto paylaştırıyor yorumlara kapatıyorsunuz nerde adalet çok uzakta sizden olan herkes adaleti tattı sizden olmayanlar en dibde adalet arıyor yazık

Yorum Beğen25
Yorum Beğenme8
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Haber YorumlarıMusa Gerçekçi:

Inanın bu ulkede, Yazılan Yorumlara begeni tuşuna basmaya bile korkar bir millet olduk. Demokras !

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Yorum Beğenme4
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Haber YorumlarıMusa Gerçekçi:

Kaymakam efendi ! Burileri sizi zembille indirip o halkın malı olan koltuga oturttu. Milletden utanma diye bir his olmalı ,! Milletin gözunun icine baka baka çarşaf çarşaf fotoğraf yayınlamanın şimdi zamanımı?"

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Haber YorumlarıSadık:

Inşallah en ağır cezayı alır ,nedemek pkklı kırmızı bültenle aranan teröristlerle Telefon konuşması yapmak ,birde sözde Millete hizmet ediyor.

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Haber YorumlarıHabil kökcü:

Bu günün geleceğini biliyordum. Millete karşı recep ve devleti. Son safha kaldı her dikdatör pisliğin yaşadığı sonu görmesi için. 2025 te bitecek bu iş öyle ya da böyle... Seçimle değişim hayal artık...

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Haber YorumlarıEvvab:

yakışır. o makamı PKK sevici biri oturmamalı

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Haber YorumlarıSelim Adanalı:

Devlet elinde kesin net delillerle kanıtlarla ıspatlarla artık nokta atışı yaparak tutuklamaları gerçekleştiriyor, bunu bilin diye dip not olarak belirtmek istedim.

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