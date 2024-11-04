Esenyurt'a kayyum atanan Can Aksoy belediye başkan yardımcılarını görevden aldı

İçişleri Bakanlığı kararıyla Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer, geçen hafta hakkında terör soruşturması kapsamında tutuklanarak cezaevine gönderilmişti. Özer'in yerine ise İstanbul Vali Yardımcısı Can Aksoy atanmıştı.

Kayyum Can Aksoy bugün Belediye Başkan Yardımcıları olan Oktay Kılıç, Osman Yalçın ve Murat Düzgün'ü görevden aldı. Konuyla ilgili olarak CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik açıklamada bulundu ve "Belediye Başkan yardımcıları Oktay Kılıç, Osman Yalçın, Murat Düzgün'e görevlerinin sonlandığına dair yazı kayyum tarafından tebliğ edildi" ifadelerini kullandı.

TOPLANTIYI BELEDİYE ÖNÜNDE YAPTILAR

Öte yandan bugün CHP Belediye Meclis üyeleri belediyede meclis toplantısını gerçekleştireceklerdi. Sabah saatlerinde belediyeye gelen üyeler grup toplantı salonuna kilit vurulduğunu öğrendi. CHP'liler içeri alınmayınca meclis toplantısını belediyenin önünde yapma kararı aldı.

ÖZGÜR ÇELİK: CUMHURİYET HALK PARTİSİ BURADADIR

CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik toplantı açılışında yaptığı konuşmada "Adalet ve Kalkınma Partisi Türkiye'nin demokrasisini her gün geriye götürüyor, Türkiye'yi Orta Çağ karanlığına doğru sürüklüyor. İşte seçilmiş belediye meclis üyelerinin bu toplantıyı belediye binası içerisindeki CHP grup salonunda değil burada, bu koşullarda yapıyor olması, Türkiye demokrasisinin 2024 tarihinde nereye geldiğinin, nereye getirildiğinin en açık göstergesidir. Son olarak şunu ifade etmek isterim: Türkiye'nin yurttaşlarını açlık, yoksulluk ve sefalete sürükleyenler, anayasayı her gün ayaklar altına alanlar, Türkiye demokrasisini zedeleyenler, Türkiye demokrasisini geriye götürenler şunu iyi bilmelidir:

Cumhuriyet Halk Partisi buradadır! Cumhuriyet Halk Partisi bu otoriter düzene karşı halkımızla, milletimizle birlikte mücadeleye devam edecektir. Nasıl 2019'da o otoriter yönetim anlayışına karşı vatandaşımız bir demokrasi dersi verdiyse, nasıl 2024'te bir demokrasi dersi verdiyse, ilk seçimde, erken seçimde Türkiye Cumhuriyeti halkı, milletimiz, bu otoriter düzene karşı bir demokrasi dersini tekrar verecektir" dedi.

POLİS İLE ARBEDE YAŞADILAR

Esenyurt Belediyesi'ne CHP Belediye Meclis üyelerinin alınmaması üzerine polis ile gerilim yaşandı. Çelik ile partililer, polisin barikatları açmaması üzerine arbede yaşadı.

ÖZGÜR ÖZEL: 86 MİLYONUN GELECEĞİNE SAHİP ÇIKMA GÜNÜDÜR

CHP Genel Başkanı Özgür Özel de CHP tabelasının sökülmesine tepki göstererek "Millet, yerel seçimlerde ortaya koyduğu irade ile iktidarı değiştirme sürecini başlatmıştır. İktidara düşen, milletin iradesine saygı duymaktır. Cumhuriyet Halk Partisi tabelasını oraya halk asmıştır, değiştirme yetkisi de sadece halkındır. Siyasette tek rekabet sahası seçimler, tek hakem ise millettir. Gün; bu hak tanımaz, hukuk tanımaz millet iradesini tanımaz zorbalığa karşı birlik ve beraberliğimize, demokrasimize yani 86 milyonun geleceğine sahip çıkma günüdür" dedi.