Erzurum-Rize Sınırında Düşen Uçakta Bir Yolcu Yaralı, Pilot Hayatını Kaybetti

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Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, düşen sivil uçakta sağ olarak kurtarılan yolcunun Erzurum Şehir Hastanesi'ne nakledildiğini, ancak sağlık durumunun ciddiyetini koruduğunu açıkladı. Kazada pilot hayatını kaybetti.

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, "Erzurum- Rize il sınırında düşen sivil uçaktan sağ olarak kurtarılan vatandaşımız, olay yerinden Erzurum Şehir Hastanemize nakledilmiştir" dedi.

Eskişehir'in Sivrihisar ilçesinden havalanan özel jetin Erzurum-Rize il sınırında düşmesi sonucu pilot Mehmet Demirci hayatını kaybederken, yolcu Hicran Kaya ise yaralanmıştı. Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, olaya ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda sağ olarak kurtarılan yolcunun Erzurum Şehir Hastanesi'ne nakledildiğini belirtti. Bakan Memişoğlu paylaşımında, "Erzurum-Rize il sınırında düşen sivil uçaktan sağ olarak kurtarılan vatandaşımız, olay yerinden Erzurum Şehir Hastanemize nakledilmiştir. Tedavisi hastanemizde devam eden vatandaşımızın sağlık durumu ciddiyetini korumaktadır. Yaralımıza acil şifalar temenni ediyor; kazada hayatını kaybeden pilotumuza Allah'tan rahmet diliyorum" ifadelerini kullandı. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika
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