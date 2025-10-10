Ersin Tatar'dan muhalif belediye başkanına güldüren sitem: Öpeceğim seni şimdi

Haberler

KKTC Cumhurbaşkanı ve Cumhurbaşkanı adayı Ersin Tatar, seçim çalışmaları kapsamında Girne Belediyesi'ni ziyaret etti. Tatar'ın, kendisini kapıda karşılayan Girne Belediye Başkanı Murat Şenkul'a önce kendisine gösterdiği muhalefet nedeniyle sitem etmesi, ardından da "Evet demokrasi var. Gelip şimdi öpeceğim seni" diyerek kucaklaması gülümsemelere neden oldu.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı ve Cumhurbaşkanı adayı Ersin Tatar, seçim çalışmaları kapsamında Girne Belediyesi'ni ziyaret etti. Ziyaret sırasında dikkat çeken bir diyalog da yaşandı.

Tatar'ı belediye binasının girişinde karşılayan Girne Belediye Başkanı Murat Şenkul, beklenmedik bir serzenişle karşılaştı.

Şenkul'un sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımlarda kendisine muhalefet ettiğini belirten Cumhurbaşkanı Tatar, şu ifadeleri kullandı: "Ben Girne'ye yerleştiğimde sen daha doğmamıştın. Sen geldin belediye başkanı oldun, seni selamladık ama öylesine girdin bu seçimin içine ki, senin kendi seçiminmiş gibi, sosyal medyada bana muhalefet ediyorsun, bana laf sokuyorsun. Hiç yakıştırmadım."

Ancak bu sitemli sözlerin ardından Tatar, ortamı yumuşatan bir jestte bulundu. Şenkul'a dönerek, "Evet demokrasi var. Gelip şimdi öpeceğim seni" diyen Cumhurbaşkanı Tatar, Başkan Şenkul'u kucakladı. Bu samimi an, çevredekilerin de yüzlerini güldürdü.

Ziyaretin sonunda her iki isim de birbirine iyi dileklerde bulunarak programlarına devam etti.

