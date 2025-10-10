Ersin Tatar'dan muhalif belediye başkanına güldüren sitem: Öpeceğim seni şimdi

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı ve Cumhurbaşkanı adayı Ersin Tatar, seçim çalışmaları kapsamında Girne Belediyesi'ni ziyaret etti. Ziyaret sırasında dikkat çeken bir diyalog da yaşandı.

MUHALİF BELEDİYE BAŞKANINA SİTEM

Tatar'ı belediye binasının girişinde karşılayan Girne Belediye Başkanı Murat Şenkul, beklenmedik bir serzenişle karşılaştı.

Şenkul'un sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımlarda kendisine muhalefet ettiğini belirten Cumhurbaşkanı Tatar, şu ifadeleri kullandı: "Ben Girne'ye yerleştiğimde sen daha doğmamıştın. Sen geldin belediye başkanı oldun, seni selamladık ama öylesine girdin bu seçimin içine ki, senin kendi seçiminmiş gibi, sosyal medyada bana muhalefet ediyorsun, bana laf sokuyorsun. Hiç yakıştırmadım."

GERGİNLİK KISA SÜRDÜ, TANSİYON YERİNİ TEBESSÜME BIRAKTI

Ancak bu sitemli sözlerin ardından Tatar, ortamı yumuşatan bir jestte bulundu. Şenkul'a dönerek, "Evet demokrasi var. Gelip şimdi öpeceğim seni" diyen Cumhurbaşkanı Tatar, Başkan Şenkul'u kucakladı. Bu samimi an, çevredekilerin de yüzlerini güldürdü.

Ziyaretin sonunda her iki isim de birbirine iyi dileklerde bulunarak programlarına devam etti.