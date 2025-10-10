Ermenistan, Gazze'deki Ateşkes Anlaşmasını Memnuniyetle Karşılıyor
Ermenistan Dışişleri Bakanlığı, Gazze'de sağlanan ateşkes anlaşmasını olumlu buldu. Arabulucuların çabalarının önemine dikkat çekti ve bu anlaşmanın Orta Doğu'da kalıcı barış için bir adım olmasını umduğunu belirtti.
Ermenistan Dışişleri Bakanlığından Gazze'de sağlanan ateşkese ilişkin yapılan açıklamada, "Arabulucuların yorulmak bilmez çabaları sayesinde Gazze'de varılan ateşkes anlaşmasını memnuniyetle karşılıyoruz" denildi.
Ermenistan Dışişleri Bakanlığının sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, İsrail ile Hamas arasında varılan ateşkes anlaşmasına değinildi. Paylaşımda arabulucu ülkelere dikkat çekilere, "ABD Devlet Başkanı Donald Trump'ın liderliğindeki arabulucuların yorulmak bilmez çabaları sayesinde Gazze'de varılan ateşkes anlaşmasını memnuniyetle karşılıyoruz. Umuyoruz ki bu anlaşma, Orta Doğu'da kalıcı barış ve istikrarın yolunu açacaktır" ifadelerini kullandı.
Türkiye müzakere masasındaydı
Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanı İbrahim Kalın, 8 Ekim'de Mısır'da Hamas-İsrail arasındaki müzakerelerin 3'üncü turuna katılmış, dün Gazze'de ateşkes anlaşması üzerinde mutabakata varılmıştı. - ERİVAN