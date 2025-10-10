Ermenistan, Gazze'deki Ateşkes Anlaşmasını Memnuniyetle Karşılıyor

Ermenistan Dışişleri Bakanlığından Gazze'de sağlanan ateşkese ilişkin yapılan açıklamada, "Arabulucuların yorulmak bilmez çabaları sayesinde Gazze'de varılan ateşkes anlaşmasını memnuniyetle karşılıyoruz" denildi.

Ermenistan Dışişleri Bakanlığının sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, İsrail ile Hamas arasında varılan ateşkes anlaşmasına değinildi. Paylaşımda arabulucu ülkelere dikkat çekilere, "ABD Devlet Başkanı Donald Trump'ın liderliğindeki arabulucuların yorulmak bilmez çabaları sayesinde Gazze'de varılan ateşkes anlaşmasını memnuniyetle karşılıyoruz. Umuyoruz ki bu anlaşma, Orta Doğu'da kalıcı barış ve istikrarın yolunu açacaktır" ifadelerini kullandı.

Türkiye müzakere masasındaydı

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanı İbrahim Kalın, 8 Ekim'de Mısır'da Hamas-İsrail arasındaki müzakerelerin 3'üncü turuna katılmış, dün Gazze'de ateşkes anlaşması üzerinde mutabakata varılmıştı. - ERİVAN