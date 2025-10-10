Haberler

Ermenistan, Gazze'deki Ateşkes Anlaşmasını Memnuniyetle Karşılıyor

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ermenistan Dışişleri Bakanlığı, Gazze'de sağlanan ateşkes anlaşmasını olumlu buldu. Arabulucuların çabalarının önemine dikkat çekti ve bu anlaşmanın Orta Doğu'da kalıcı barış için bir adım olmasını umduğunu belirtti.

Ermenistan Dışişleri Bakanlığından Gazze'de sağlanan ateşkese ilişkin yapılan açıklamada, "Arabulucuların yorulmak bilmez çabaları sayesinde Gazze'de varılan ateşkes anlaşmasını memnuniyetle karşılıyoruz" denildi.

Ermenistan Dışişleri Bakanlığının sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, İsrail ile Hamas arasında varılan ateşkes anlaşmasına değinildi. Paylaşımda arabulucu ülkelere dikkat çekilere, "ABD Devlet Başkanı Donald Trump'ın liderliğindeki arabulucuların yorulmak bilmez çabaları sayesinde Gazze'de varılan ateşkes anlaşmasını memnuniyetle karşılıyoruz. Umuyoruz ki bu anlaşma, Orta Doğu'da kalıcı barış ve istikrarın yolunu açacaktır" ifadelerini kullandı.

Türkiye müzakere masasındaydı

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanı İbrahim Kalın, 8 Ekim'de Mısır'da Hamas-İsrail arasındaki müzakerelerin 3'üncü turuna katılmış, dün Gazze'de ateşkes anlaşması üzerinde mutabakata varılmıştı. - ERİVAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika
Ateşkes sonrası Gazze'den gelen görüntüler Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı mest etti

Erdoğan'ı mest eden görüntü
Cumhurbaşkanı Erdoğan, vatandaşı isyan ettiren fahiş fiyat artışı için devreye girdi

Vatandaşı isyan ettiren fahiş fiyat artışı için devreye girdi
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Bakan Yerlikaya'dan ehliyet yenileme için kritik uyarı: Son 21 gün, süre uzatılmayacak

Bakan Yerlikaya'dan sürücülere kritik uyarı: Yalnızca 21 gününüz kaldı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, vatandaşı isyan ettiren fahiş fiyat artışı için devreye girdi

Vatandaşı isyan ettiren fahiş fiyat artışı için devreye girdi
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.