Ermenistan Dışişleri Bakanı: Türkiye ile İlişkilerde İlerleme Bekleniyor

Ermenistan Dışişleri Bakanı: Türkiye ile İlişkilerde İlerleme Bekleniyor
Güncelleme:
Ermenistan Dışişleri Bakanı Ararat Mirzoyan, Türkiye ile diyalogun iyi bir şekilde devam ettiğini ve önümüzdeki haftalarda somut ilerlemeler kaydedileceğini açıkladı. Ayrıca, Azerbaycan ile barış anlaşmasındaki ön şartlara ilişkin de değerlendirmelerde bulundu.

Ermenistan Dışişleri Bakanı Ararat Mirzoyan açıklamasında, "Türkiye ile liderler, dışişleri bakanları, özel temsilciler ve teknik ekipler düzeyinde çok iyi bir diyalog içindeyiz" ifadelerini kullanırken, gelecek haftalarda önemli ilerlemeler kaydedileceğini düşündüğünü belirtti.

Ermenistan Dışişleri Bakanı Ararat Mirzoyan, Türkiye ile Ermenistan arasındaki ilişkiler hakkında yeni bir açıklama yaptı. Bakan Mirzoyan, "Türkiye ile liderler, dışişleri bakanları, özel temsilciler ve teknik ekipler düzeyinde çok iyi bir diyalog içindeyiz" ifadelerini kullandı. Ermeni Bakan ayrıca Ermenistan-Türkiye normalleşme sürecine değinerek, taraflar arasındaki diyalogun herhangi bir ön şart olmaksızın gerçekleştiğini ve bu şekilde devam ettiğinin altını çizdi. Mirzoyan aynı zamanda Türkiye tarafının, "Ermenistan- Azerbaycan ilişkileri normalleşmeden süreci tamamlayamayacaklarını, sınırları açamayacaklarını ve diplomatik ilişkiler kuramayacaklarını" vurguladığını söyleyerek iki ülke arasındaki barış anlaşmasının ön imza aşamasında olduğunu hatırlattı. Dışişleri Bakanı Mirzoyan metin üzerinde herhangi bir anlaşmazlık olmadığını aktarırken, şahsen Ermenistan-Türkiye sınırının açılması veya diplomatik ilişkilerin kurulması konusunda bir engel görmediğini de belirtti. Mirzoyan, "Türk muhataplarımız da bunu teyit ettiler. Onlar da sınırların açılmasına, demiryolu bağlantısının ve doğrudan ticaretin yeniden başlamasına, ayrıca diplomatik ilişkilerin kurulmasına istekli olduklarını ve gerçekten hazırlık yaptıklarını ifade ediyorlar" ifadelerini kullandı.

Mirzoyan açıklamasında, gelecek haftalarda ve aylarda bu yönde çok somut ilerlemeler kaydedeceklerini düşündüğünü vurgulayarak, "Bu, en fazla birkaç ay meselesi. Bu benim değerlendirmem. Olayların nasıl gelişeceğini göreceğiz" dedi.

" Azerbaycan, Anayasamızda değişiklik istiyor"

Mirzoyan Azerbaycan ile Ermenistan arasında Ağustos ayında paraflanan barış anlaşmasına da değindi. Ermeni Bakan, "Bu metne ilişkin bir anlaşmazlık yok. Ermenistan, Azerbaycan ile barış anlaşmasını bu haliyle yarın bile imzalayabilir ama ortada tek bir özel durum var. Azerbaycan tarafı anlaşmanın imzalanması için bir ön şart koyuyor. Biz de bu görüşe karşıyız. Anayasamızda sorun olduğu belirtiliyor ve bazı maddelerin değiştirilmesi talep ediliyor. Bu şartı kabul etmiyoruz ancak, Ermenistan Anayasası'nın değiştirilmesine yönelik başlıklar 2018 yılından bu yana tartışılıyor. Bu konu gündemde kalmaya devam ediyor. Çalışmaları tamamlamak üzere bir komisyon kuruldu ve muhtemelen bu başlığı referanduma taşıyacağız. Ancak, söz konusu referandum gelecek yaz düzenlenecek parlamento seçimlerinden sonra gerçekleşebilir" ifadelerini kullandı. - ERİVAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika
