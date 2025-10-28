Haberler

Ermenistan'dan dikkat çeken Erdoğan ve Aliyev hamlesi

Güncelleme:
Ermenistan Dışişleri Bakanı Ararat Mirzoyan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in 2026 yılında Ermenistan'ın başkenti Erivan'da düzenlenecek Avrupa Siyasi Topluluğu 8. Zirvesi'ne davet edildiğini duyurdu.

Ermenistan Dışişleri Bakanı Ararat Mirzoyan, Ermenistan Parlamentosu'nda yaptığı konuşmada, hükümetin dış politika önceliklerini, komşu ülkelerle devam eden müzakereleri, bölgesel engellerin kaldırılması ve normalleşme yolunda kaydedilen ilerlemeye değindi.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN VE ALİYEV'İ DAVET ETTİ

Bakan Mirzoyan, Ermenistan'ın Mayıs 2026'da başkent Erivan'da düzenlenecek Avrupa Siyasi Topluluğu zirvesine Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı ve Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'i davet ettiğini duyurdu. Mirzoyan, davetin sözlü olarak iletildiğini, resmi belgelerin daha sonra gönderileceğini söyledi. Mirzoyan, "Davetiyeleri ilettik. Belgeler henüz gönderilmedi, ancak sözlü olarak en üst düzeyde katılımlarını istedik" dedi.

İki liderin zirveye katılma ihtimali sorulan Mirzoyan, şu anda bir şey söylemenin erken olduğunu belirterek bu konunun oldukça yeni olduğunu dile getirdi. Mirzoyan, "Henüz ayrıntılar üzerinde konuşma fırsatımız da olmadı" dedi.

"BİR GÜN ALİYEV ERİVAN'A, PAŞİNYAN İSE BAKÜ'YE ZİYARET YAPACAK"

Bakan Mirzoyan ayrıca, Ermenistan'ın barış ve uzlaşma yolunda ilerlediğini vurgulayarak Azerbaycan ve Ermenistan liderlerinin muhtemel karşılıklı ziyaretlerine değindi. Mirzoyan, "Aliyev'i Erivan'da ya da Başbakan Paşinyan'ı Bakü'de hemen bugün görmeye hazırız demiyorum, ama bir gün bu gerçekleşecek. Biz bu yoldan gitmeliyiz" ifadelerini kullandı.

"TÜRKİYE İLE DİYALOG DEVAM EDİYOR"

Mirzoyan, Ermenistan'ın Türkiye ile "çok yoğun bir diyalog" sürdürdüğünü belirterek, "2026 planlarımız ve yürüttüğümüz çalışmalar, Azerbaycan ile ilişkileri normalleştirmek veya yerleşik barışı tesis etmekle sınırlı değil, bunun ötesine geçiyor" dedi. Azerbaycan ile barışa değinen Mirzoyan, 8 Ağustos'ta Washington'da imzalanan deklarasyon ve normalleşme anlaşmasını "dönüm noktası" olarak nitelendirdi. Mirzoyan, "Bunun büyük bir engelin kaldırılmasıyla ilgili olduğunu belirtmek son derece önemli. Ermenistan 30 yılı aşkın süredir abluka altında ve şimdi iki ülke, engelin kaldırılması veya gerekirse aralarında yeni bir altyapı inşa edilmesi konusunda anlaştı" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika
title
