Ermenistan Cumhurbaşkanı Vahagn Haçaturyan, NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ile görüştü

Ermenistan Cumhurbaşkanı Vahagn Haçaturyan, NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ile yaptığı görüşmenin ardından, " Ermenistan'ın samimi isteği, tüm komşularıyla komşuluk ve ortaklık ilkelerine dayalı ilişkiler kurmaktır" dedi.

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Kafkasya turu kapsamında geldiği Ermenistan'da temaslarına devam ediyor. Stoltenberg, Ermenistan Cumhurbaşkanı Vahagn Haçaturyan tarafından kabul edildi. Görüşmede, Haçaturyan ve Stoltenberg, Ermenistan-NATO işbirliğine ilişkin konuları, bölgesel gelişmeleri ve Ermenistan ve Azerbaycan arasında devam eden barış müzakerelerini ele alındı.

Haçaturyan, bölgedeki istikrarlı ve kalıcı barışın sağlanması konusunda Ermenistan'ın ilkeli tutumunu bir kez daha teyit ederek, Ermenistan'ın ve tüm Güney Kafkasya bölgesinin kalkınmasının ancak barış ve demokratik ilkelerin tesis edilmesi yoluyla olacağını vurguladı. Ermenistan ve Azerbaycan arasında barışın sağlanmasını bölgedeki diğer ülkelerin çıkarlarını da göz önünde bulundurarak olumlu bir şekilde tamamlanmasının önemine vurgu yapılan görüşmede Haçaturyan, "Ermenistan'ın samimi isteği, tüm komşularıyla komşuluk ve ortaklık ilkelerine dayalı ilişkiler kurmaktır" ifadelerini kullandı. Görüşmenin ardından Haçaturyan ve Stoltenberg, ortak basın toplantısı düzenledi.

"Ermenistan'ın NATO ile 30 yıldan fazla bir işbirliği geçmişi var"

Stoltenberg'i ve heyetini karşılamaktan mutluluk duyduğunu belirten Haçaturyan, "Ziyaretiniz, Ermenistan-NATO işbirliğinin sürekliliğini ve önemini bir kez daha belgelenmesi açısından önemlidir. Ermenistan'ın NATO ile 30 yıldan fazla bir işbirliği geçmişi var. 1994'ten bu yana, NATO ile Ermenistan arasında, esas olarak. Ermenistan'ın dayanıklılığını ve yeteneklerini artırmaya ek olarak, demokratik kurumların kurulmasına katkıda bulunmayı hedefleyen kurumsal işbirliği zaten başlamıştı. Bütün bunlar bugün Ermenistan için çok daha anlamlıdır. Bölgede gerçek barışın tesisi için her şeyi yapmaya çalışan bir ülkeyiz. Demokratik ilke ve fikirlerin rehberliğinde olduğumuzu bir kez daha vurgulamak isterim" dedi.

Görüşmede, NATO'nun kuruluş yıldönümüne değinen Haçaturyan, "Bu yıl NATO'nun 75. yıldönümü. NATO kurulduğunda iki ana fikir etrafında toplanmıştı. Birincisi, NATO üyesi ülkelerin güvenliğini ve bu ülkelerin savunduğu değerleri korumaktır. Bu değerler özgürlük, demokrasi, insan hakları ve hukukun üstünlüğüdür. Şimdi bu ilkeler bize rehberlik ediyor ve mevcut zorluklarla yüzleşmek, bağımsızlığımızı ve demokrasimizi güçlendirmek için her şeyi yapıyoruz" dedi.

"Ermenistan, NATO'nun uzun vadeli bir ortağı"

Ermenistan'ı ziyaret etmekten ve Haçaturyan'la tanışmaktan mutluluk duyduğunu belirten Stoltenberg, "Bahsettiğiniz gibi, Ermenistan, NATO'nun uzun vadeli bir ortağı, 30 yıllık bir ortaklığımız var. Bu süre zarfında, yakın ortaklar olarak çalıştık, birbirimize destek olduk ve yardımcı olduk" dedi

Stoltenberg, "Ermenistan'ın, Kosova'daki NATO misyonlarını ve faaliyetlerini desteklemek için yaptıklarından dolayı çok minnettarız, bu arada Ermeni askerlerinin kişisel olarak Kosova'da bulunmaları da dahil. Daha önce birkaç kez Ermeni askerleriyle tanıştım ve her zaman onların profesyonelliklerinden, özverilerinden ve bağlılıklarından etkilenmişimdir" dedi.

Stoltenberg, ayrıca Ermenistan'ın son zamanlarda Kosova'daki varlığını güçlendirmeye yönelik yaptığı açıklama için de teşekkürlerini ileterek, bunun Balkanlar'daki istikrar için çok önemli olduğunu vurguladı. - ERİVAN