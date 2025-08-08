Ermenistan Başbakanı Paşinyan, Beyaz Saray'da Üçlü Görüşme İçin Buluştu

Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, ABD Başkanı Donald Trump ve Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile gerçekleştireceği üçlü görüşme için ABD'nin başkenti Washington'daki Beyaz Saray'a geldi.

Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, ABD Başbakanı Donald Trump ve Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile üçlü görüşme gerçekleştirmek üzere Beyaz Saray'a geldi. Paşinyan, kapıda Trump tarafından karşılandı. Üç liderin bir araya geleceği görüşme için Cumhurbaşkanı Aliyev'in de Beyaz Saray'a gelmesi bekleniyor. Paşinyan ve Aliyev, önce ABD Başkanı ile birebir görüşme gerçekleştirecek, daha sonra da liderler arasında üçlü görüşme gerçekleştirilecek. Görüşmede, Azerbaycan ve Ermenistan arasında mutabakat zaptı imzalanması öngörülüyor.

Paşinyan, Beyaz Saray'a gelmeden önce Özel Temsilci Witkoff ile görüştü

Paşinyan, devlet liderleriyle gerçekleştireceği görüşme öncesinde ABD Başkanı'nın Orta Doğru Özel Temsilcisi Steve Witkoff ile bir araya gelmişti. Ermenistan Başbakanlık Ofisi'nden yapılan açıklamaya göre, Paşinyan-Witkoff arasındaki görüşmede, Ermenistan-ABD stratejik ilişkilerinin geliştirilmesi ve bu yönde gelecekte atılacak adımlara odaklanılmıştı. Açıklamada ayrıca tarafların, Paşinyan ile Trump arasında yapılacak bire bir görüşmeye ilişkin de fikir alışverişinde bulunduğu ve Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev'in katılımıyla düzenlenecek üçlü görüşmeye değindiği belirtilmişti. - WASHINGTON