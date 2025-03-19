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Ermenistan Başbakanı Paşinyan, Azerbaycan ile Barış Anlaşmasına Hazır Olduğunu Duyurdu

Ermenistan Başbakanı Paşinyan, Azerbaycan ile Barış Anlaşmasına Hazır Olduğunu Duyurdu
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Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, Azerbaycan ile barış anlaşmasının imzalanması için hazır olduğunu belirtti. Kabul edilen anlaşma taslağının tüm maddeleri üzerinde uzlaşı sağlandığı ifade edildi.

Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, Azerbaycan ile barış anlaşmasını imzalamaya hazır olduğunu ifade etti.

Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Ermenistan ile Azerbaycan arasında barış anlaşması taslağı kabul edildi ve imzalanmayı bekliyor. Kabul edilen tasarının altına imzamı atmaya hazırım" ifadelerini kullandı.

Barış anlaşması metninin tüm maddelerinde anlaşma sağlanmıştı

Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov, 13 Mart'ta düzenlenen 12. Küresel Bakü Forumu'nda yaptığı açıklamada, Ermenistan'la barış anlaşması metninin tüm maddeleri üzerinde uzlaşı sağlandığını ve müzakere sürecinin tamamlandığını duyurmuştu. Bayramov, "Metnin üzerindeki çalışmalar tamamlandı. Bir sonraki aşamada Ermenistan Anayasası'nda Azerbaycan'a yönelik toprak iddialarının ortadan kaldırılması gerekiyor. Bu, anlaşmanın imzalanması için değişmeyecek bir şarttır. Ayrıca Minsk Grubu ve kalıntılarının tasfiye edilmesi gerekiyor" ifadelerini kullanmıştı.

Ermenistan Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada ise, Ermenistan'ın Azerbaycan ile barış anlaşmasının imzalanacağı tarih ve yer konusunda görüşmelere başlamaya hazır olduğu belirtilmişti. - ERİVAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika
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