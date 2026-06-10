TİP Genel Başkanı Baş, "mutlak butlan" kararını CHP içi sorun olarak görmediklerini söyledi

TİP Genel Başkanı Erkan Baş, "mutlak butlan" kararını CHP için sorun olarak görmediklerini ifade etti.

Baş, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, karanlık günlerden geçildiğini söyledi.

İstinaf mahkemesinin CHP ile ilgili verdiği "mutlak butlan" kararını hatırlatan Baş, "mutlak butlan" kararını CHP içi sorun olarak görmediklerini belirtti. Baş, ülkenin günlerdir "kısır" kavganın içerisine hapsedildiğini dile getirdi.

Dünden daha büyük inatla mücadele edeceklerini kaydeden Baş, memleketin geleceği için ne gerekiyorsa yapmayı sürdüreceklerini belirtti.

"İki yüzlü düzen siyasetinin" yürütüldüğünü ileri süren Baş, partisinin bozuk düzenle asla anlaşmayacağını, bunu vatandaşların da gördüğünü belirterek, "Memleketin neresinde ayağı takılan, sendeleyen, düşen varsa tutup kaldıracağız. Nerede hak mücadelesi varsa onunla omuz omuza yürüyeceğiz. Her sese ses, her nefese nefes katacağız. Gün söz söyleme, direnme günüdür. Halkın birliği böyle sağlanır. Bunun dışındaki her şey düzen siyasetinin kiri pası içerisinde kaybolur." diye konuştu.

Erkan Baş, CHP'yle ilgili "mutlak butlan" kararı tartışmaları sürerken Türkiye'nin yoksullaşmaya devam ettiğini söyledi.