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Erdoğan YRP'li vekil için "Kafadan sıkıntısı var" dedi, Erbakan'ın yanıtı sert oldu

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rize İl Teşkilatı toplantısında yaptığı konuşmada "Çıktı terbiyesizin teki, parlamentomuzda Mahmud Abbas konuşturulmalı. Kim bu? Yeniden Refah'ın bir tane adamı var, kafadan da galiba sıkıntısı var onun" dedi. Erdoğan'ın sözlerine tepki gösteren Yeniden Refah lideri Fatih Erbakan "Kendisini nezakete davet ediyoruz, partimiz seçmeninin oyları sayesinde Cumhurbaşkanı seçildiğini kendisine hatırlatıyoruz" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, partisinin Rize İl Teşkilatı toplantısında yaptığı konuşmada Yeniden Refah Partisi İstanbul Milletvekili Doğan Bekin'i hedef alarak "Çıktı bir tanesi affedersiniz, terbiyesizin teki, parlamentomuzda Mahmud Abbas konuşturulmalı. Kim bu? Yeniden Refah'ın bir tane adamı var, kafadan da galiba sıkıntısı var onun" demişti.

"KENDİSİNİ NEZAKETE DAVET EDİYORUZ"

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sözlerine Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan'dan yanıt gecikmedi. Erbakan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şunları belirtti; "İstanbul Milletvekilimiz Sn. Doğan Bekin için kullandığı talihsiz ifadeyi Sn. Cumhurbaşkanı'nın temsil ettiği makama yakıştıramadığımızı ifade ediyor ve kendisini nezakete davet ediyoruz.

Ayrıca Yeniden Refah Partimizin kendileri sayesinde TBMM'de temsil hakkı kazandığına yönelik ifadeleri ile ilgili olarak, Sn. Cumhurbaşkanı'nın da Yeniden Refah seçmeninin oyları sayesinde yüzde 50 barajını aşarak Cumhurbaşkanı seçildiğini kendisine hatırlatıyoruz."

Erdoğan YRP'li vekil için 'Kafadan sıkıntısı var' dedi, Erbakan'ın yanıtı sert oldu

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN NE DEMİŞTİ?

Erdoğan, toplantıda yaptığı açıklamada, İsrail'e tepki göstererek şunları söylemişti; "Biz nasıl Karabağ'a girdiysek, nasıl Libya'ya girdiysek bunun benzerini aynen onlara da yaparız. Yapmamak için hiçbir şey yok. Sadece biz güçlü olmalıyız ki bu adımları da ne yapalım? Atalım. Eğer biz bugün İsrail'e karşı önümüze gelen evelallah lafları yapıyorsak, onlarla bütün ticareti kestiysek, ilişkilerimizi kestiysek. Çıktı bir tanesi affedersiniz, terbiyesizin teki, parlamentomuzda Mahmud Abbas konuşturulmalı. Kim bu? Yeniden Refah'ın bir tane adamı var, kafadan da galiba sıkıntısı var onun.

Mahmud Abbas'ı davet etmediğimizi sana kim söylüyor? Biz davet ettik ama Mahmud Abbas maalesef bize olumlu cevap veremedi. Biz de bundan sonraki süreci ona göre işleteceğiz. Bütün bu adımları biz atarken, kendi içimizden ne yazık ki vuruluyoruz. Biz bu parlamentoyu kimlere açmadık ki? Parlamentomuzu biz evelallah hak yolda olan herkese açarız. Ama bunların bu işlerden haberi yok. Eğer bugün partinden birkaç kişi parlamentoya girdiyse sayemizde girdi, bunu gör. Ama bunu göremeyecek kadar gözü var, görmüyor."

Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
Haberler.com - Politika

Fatih Erbakan Mahmud Abbas Milletvekili Doğan Bekin İstanbul Refah Rize Gündem Politika Haberler

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Yorumlar (4)

Yavuz MERCAN:

güvendiğin dağlara kar yağdı fatih

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Elazig Yasa:

Yok o yıllarca babanızın yanında siyaset yaptığı halde nezaket konusunda hiçbir şey alamadı maalesef. Heeeyyy gidi nerede o eski kibar, mütevazi, beyefendi siyasiler...

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Ömer Can:

fatih reisin sayesinde meclise geldi ama

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Fatih Yıldız:

Adama sormazlar Fatih sen kimsin Recep Tayyip Erdoğan kim ???? Adam bu memlekette kaç yıldır iktidar da kaç yıldır Cumhur başkanı sen diskolara barlara giderken adam siyaset yapıyordun TURŞU

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