Erdoğan ve Kılıçdaroğlu'nun Sinop'ta aldıkları oy oranları

14 Mayıs seçiminde Sinop'ta Recep Tayyip Erdoğan ve Kemal Kılıçdaroğlu'nun oy oranları açıklandı. İl genelinde Erdoğan %58,52, Kılıçdaroğlu %35,46 oy aldı. Sinan Oğan ise %5,24 oy aldı.

Kemal Kılıçdaroğlu Sinop'ta kaç oy aldı? Recep Tayyip Erdoğan Sinop'ta kaç oy aldı? sorularının yanıtı gündemin merak edilen konuları arasında yer alıyor. 14 Mayıs seçiminde Erdoğan ve Kılıçdaroğlu'nun Sinop oy oranlarını Sinop geneli ve ilçe ilçe sizler için derledik. Sinop (il merkezi), Ayancık, Boyabat, Dikmen, Durağan, Erfelek, Gerze, Saraydüzü, Türkeli, Kaymakam kaç oy aldı, Millet İttifakı kaç oy aldı?

14 MAYIS SEÇİM SONUÇLARINA GÖRE SİNOP'TA KİM ÖNDE?

Açılan sandık oranına göre, Sinop genelinde Kemal Kılıçdaroğlu yüzde %35,46; Recep Tayyip Erdoğan yüzde %58,52; Sinan Oğan yüzde %5,24 oy alırken Muharrem İnce yüzde %0,79 oy aldı.

14 MAYIS'TA ERDOĞAN SNİOP'TA KAÇ OY ALDI?

12. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Sinop (il merkezi), Ayancık, Boyabat, Dikmen, Durağan, Erfelek, Gerze, Saraydüzü, Türkeli, Kaymakam ilçelerinde toplamda %58,52 oy aldı.

14 MAYIS SEÇİM SONUÇLARINA GÖRE KEMAL KILIÇDAROĞLU SİNOP'TA KAÇ OY ALDI?

13. Cumhurbaşkanı Adayı Kemal Kılıçdaroğlu, Sinop (il merkezi), Ayancık, Boyabat, Dikmen, Durağan, Erfelek, Gerze, Saraydüzü, Türkeli, Kaymakam ilçelerinde toplamda %35,46 oy aldı.

SİNAN OĞAN SİNOP'TA KAÇ OY ALDI?

13. Cumhurbaşkanı Adayı Sinan Oğan, Sinop'ta toplamda yüzde %5,24 oy aldı.

14 Mayıs ve gerçekleşecek olan 28 Mayıs seçim sonuçlarında detaylı haritayı incelemek ve takip etmek için buraya tıklayınız.

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