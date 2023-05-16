Türkiye pazar günü sandığı giderken milletvekili genel seçimleri tamamlandı, cumhurbaşkanlığı seçimleri ise ikinci tura kaldı. Vatandaşlar hangi ilde kimler milletvekili oldu merak etti. Milletvekili isimleri merak edilen iller arasında Sinop geliyor. Peki, Sinop milletvekilleri kimlerdir 2023? Sinop'un yeni tüm milletvekilleri isimleri ve partileri neler? Sinop AKP, MHP, CHP milletvekilleri kimler oldu? İşte detaylar...

2023 Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili seçimlerinin sonuçlanmasının ardından hangi ilde kimler milletvekili oldu merak edildi. Bu bağlamda vatandaşlar, Sinop milletvekilleri kimlerdir 2023? Sinop'un yeni tüm milletvekilleri isimleri ve partileri neler? Sinop AKP, MHP, CHP milletvekilleri kimlerdir? araştırması yapıyor. Sinop AKP milletvekilleri kimdir? Sinop CHP milletvekilleri kimdir? Sinop MHP milletvekilleri kimdir? İşte 2023 yeni Sinop milletvekilleri ve partileri...

2023 YENİ SİNOP MİLLETVEKİLLERİ KİMLER OLDU?

2023 seçimlerinde Sinop'tan AKP 1 milletvekili ve CHP 1 milletvekili çıkardı. Yeni Sinop milletvekili isimleri şu şekilde:

AK Parti 2023 Sinop Milletvekilleri İsimleri:

Nazım Maviş

CHP 2023 Sinop Milletvekilleri İsimleri: