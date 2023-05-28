Kemal Kılıçdaroğlu Balıkesir'de kaç oy aldı? Recep Tayyip Erdoğan Balıkesir'de kaç oy aldı? sorularının yanıtı gündemin merak edilen konuları arasında yer alıyor. 14 Mayıs seçiminde Erdoğan ve Kılıçdaroğlu'nun Balıkesir oy oranlarını Balıkesir geneli ve ilçe ilçe sizler için derledik.

Kemal Kılıçdaroğlu Balıkesir'de kaç oy aldı? Recep Tayyip Erdoğan Balıkesir'de kaç oy aldı? sorularının yanıtı gündemin merak edilen konuları arasında yer alıyor. 14 Mayıs seçiminde Erdoğan ve Kılıçdaroğlu'nun Balıkesir oy oranlarını Balıkesir geneli ve ilçe ilçe sizler için derledik. Erdoğan ve Kılıçdaroğlu'nun Balıkesir oy oranları! Kılıçdaroğlu Balıkesir'de kaç oy aldı, Erdoğan kaç oy aldı? Detaylar haberimizdedir…

14 MAYIS SEÇİM SONUÇLARINA GÖRE BALIKESİR'DE KİM ÖNDE?

Açılan sandık oranına göre, Balıkesir genelinde Kemal Kılıçdaroğlu yüzde 48,67; Recep Tayyip Erdoğan yüzde 45,07; Sinan Oğan yüzde 5,59 oy alırken Muharrem İnce yüzde 0,68 oy aldı.

14 MAYIS'TA ERDOĞAN BALIKESİR'DE KAÇ OY ALDI?

Balıkesir'de yüzde 45,07 oy alan 12. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan; Balya, Bigadiç, Dursunbey, Gönen, Havran, İvrindi, Kepsut, Savaştepe, Sındırgı, Karesi ve Altıeylül ilçelerinde üstünlük elde etti.

14 MAYIS SEÇİM SONUÇLARINA GÖRE KEMAL KILIÇDAROĞLU BALIKESİR'DE KAÇ OY ALDI?

Balıkesir'de yüzde 48,67 oy alan 13. Cumhurbaşkanı Adayı Kemal Kılıçdaroğlu; Ayvalık, Bandırma, Burhaniye, Edremit, Erdek, Manyas, Susurluk, Marmara ve Gömeç ilçelerinde üstünlük sağladı.

SİNAN OĞAN BALIKESİR'DE KAÇ OY ALDI?

13. Cumhurbaşkanı Adayı Sinan Oğan, Balıkesir'da 49.463 oy alarak yüzde 5,59 oranına ulaştı.

14 Mayıs ve gerçekleşecek olan 28 Mayıs seçim sonuçlarında detaylı haritayı incelemek ve takip etmek için buraya tıklayınız.

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