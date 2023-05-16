Erdoğan ve Kılıçdaroğlu nerede ne kadar oy aldı? İstanbul'da ilçe ilçe sonuçlar

14 Mayıs'ta gerçekleştirilen Cumhurbaşkanlığı seçiminde İstanbul'da Kemal Kılıçdaroğlu yüzde 48,55 oy alırken, Recep Tayyip Erdoğan 46,69 oy aldı. En dikkat çeken oranlar ise Üsküdar ve Eyüpsultan'dan geldi. Üsküdar'da Kılıçdaroğlu yüzde 49.81, Erdoğan ise %45.39 oy oranına ulaştı. Eyüpsultan'da ise Kılıçdaroğlu yüzde %48.58, Erdoğan ise %46.38 aldı.