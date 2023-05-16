Erdoğan ve Kılıçdaroğlu nerede ne kadar oy aldı? İstanbul'da ilçe ilçe sonuçlar
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14 Mayıs'ta gerçekleştirilen Cumhurbaşkanlığı seçiminde İstanbul'da Kemal Kılıçdaroğlu yüzde 48,55 oy alırken, Recep Tayyip Erdoğan 46,69 oy aldı. En dikkat çeken oranlar ise Üsküdar ve Eyüpsultan'dan geldi. Üsküdar'da Kılıçdaroğlu yüzde 49.81, Erdoğan ise %45.39 oy oranına ulaştı. Eyüpsultan'da ise Kılıçdaroğlu yüzde %48.58, Erdoğan ise %46.38 aldı.
14 Mayıs'taki Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde Recep Tayyip Erdoğan'ın yüzde 49.50'lik oy oranına karşılık Kemal Kılıçdaroğlu ise yüzde 44.89 oy aldı. İstanbul'daki tabloda ise Kılıçdaroğlu yüzde 48,55 oy alırken, Recep Tayyip Erdoğan yüzde 46,69 oya ulaştı.
En dikkat çeken oranlar ise Üsküdar ve Eyüpsultan'dan geldi.Üsküdar'da Kılıçdaroğlu yüzde 49.81, Erdoğan ise %45.39 oy oranına ulaştı. Eyüpsultan'da ise Kılıçdaroğlu yüzde %48.58, Erdoğan ise %46.38 aldı.
İşte ilçe ilçe sonuçlar:
Erdoğan: %25.1
Kılıçdaroğlu: %72.21
Erdoğan: %52.07
Kılıçdaroğlu: %42.57
Erdoğan: %16.85
Kılıçdaroğlu: %80.58
Erdoğan: %40.71
Kılıçdaroğlu: %54.39
Erdoğan: %48.75
Kılıçdaroğlu: %45.85
Erdoğan: %45.39
Kılıçdaroğlu: %49.81
Erdoğan: %53.44
Kılıçdaroğlu: %40.74
Erdoğan: %51.92
Kılıçdaroğlu: %42.93
Erdoğan: %36.26
Kılıçdaroğlu: %59.43
Erdoğan: %65.17
Kılıçdaroğlu: %30.55
Erdoğan: %46.67
Kılıçdaroğlu: %47.45
Erdoğan: %40.38
Kılıçdaroğlu: %55.23
Erdoğan: %49.33
Kılıçdaroğlu: %45.33
Erdoğan: %48.64
Kılıçdaroğlu: %47.06
Erdoğan: %16.86
Kılıçdaroğlu: %80.48
Erdoğan: %48.55
Kılıçdaroğlu: %47.34
Erdoğan: %46.38
Kılıçdaroğlu: %48.58
Erdoğan: %52.84
Kılıçdaroğlu: %43.08
Erdoğan: %55.25
Kılıçdaroğlu: %39.64
Erdoğan: %39.12
Kılıçdaroğlu: %56.37
Erdoğan: %28.02
Kılıçdaroğlu: %68.67
Erdoğan: %50.07
Kılıçdaroğlu: %44.98
Erdoğan: %50.82
Kılıçdaroğlu: %43.84
Erdoğan: %51.01
Kılıçdaroğlu: %42.83
Erdoğan: %62.15
Kılıçdaroğlu: %32.39
Erdoğan: %58.32
Kılıçdaroğlu: %37.65
Erdoğan: %23.14
Kılıçdaroğlu: %73.52
Erdoğan: %41.62
Kılıçdaroğlu: %53.54
Erdoğan: %40.04
Kılıçdaroğlu: %54.97
Erdoğan: %43.45
Kılıçdaroğlu: %51.94
Erdoğan: %42.36
Kılıçdaroğlu: %51.83
Erdoğan: %40.84
Kılıçdaroğlu: %54.63
Erdoğan: %57.9
Kılıçdaroğlu: %37.03
Erdoğan: %48.98
Kılıçdaroğlu: %46.13
Erdoğan: %52.44
Kılıçdaroğlu: %42.5
Erdoğan: %61.6
Kılıçdaroğlu: %33.31
Erdoğan: %53.14
Kılıçdaroğlu: %42.05
Erdoğan: %40.98
Kılıçdaroğlu: %54.48
Erdoğan: %44.63
Kılıçdaroğlu: %50.97
Sizce 2. turda seçimi kim kazanacak?— Haberler.com (@Haberler) May 15, 2023