Erdoğan ve Bahçeli'den Hatay'da tarihi Meclis binası ve Habib-i Neccar Camii'ne ziyaret

Hatay'ı ziyaret eden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Atatürk Caddesi'nde düzenlenen "455 Bininci Afet Konutu Kura Çekimi, Anahtar Teslimi ve Yapımı Tamamlanan Yatırımların Toplu Açılış Töreni"nin ardından Hatay Büyükşehir Belediyesi'ne geçti.

ERDOĞAN VE BAHÇELİ'DEN TARİHİ MECLİS BİNASINA ZİYARET

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin de eşlik ettiği Erdoğan, Belediye Başkanı Mehmet Öntürk tarafından karşılandı. Yetkililerden binanın tarihçesi ve yürütülen çalışmalar hakkında bilgi alan Erdoğan, belediyenin şeref defterini imzaladı.

Erdoğan, daha sonra 6 Şubat 2023'teki depremlerde hasar oluşan ve restorasyonu tamamlanan tarihi Meclis binasına ziyarette bulundu. Erdoğan ve beraberindekiler, burada Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi öğrenci ve akademisyenlerinden oluşan koronun verdiği konseri dinledi.

VATANDAŞTAN CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'A ANLAMLI HEDİYE

Daha sonra Kemalpaşa Caddesi'nde incelemelerde bulunan Erdoğan, burada vatandaşlarla sohbet etti. Bir vatandaş Cumhurbaşkanı Erdoğan'a mozaikten yapılan ve üzerinde "Minareleri sen ezansız bırakma Allah'ım" yazan tablo armağan etti.

SON DURAK HABİB-İ NECCAR CAMİİ

Erdoğan ve beraberindekiler, daha sonrasında ise restorasyonu tamamlanan Habib-i Neccar Camii'ni ziyaret etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy yapılan çalışmalar hakkında bilgi verdi.

Kaynak: AA / İHA