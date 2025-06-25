Erdoğan, Lahey'de Almanya Başbakanı Merz ile görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, NATO Zirvesi'nin gerçekleştirildiği Hollanda'nın Lahey kentinde Almanya Başbakanı Friedrich Merz ile bir araya geldi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Hollanda'nın Lahey kentinde düzenlenen NATO Zirvesi kapsamında ikili görüşmelerini sürdürüyor. Erdoğan, Lahey'de Almanya Başbakanı Friedrich Merz'i kabul etti. Görüşmede İsrail-İran çatışması sonrası Orta Doğu'daki son durum, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları, Rusya-Ukrayna savaşı bağlamındaki uluslararası gelişmeler ve Türkiye ile Almanya ikili ilişkileri ele alındı. - BERLİN