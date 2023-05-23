Erdoğan: Kılıçdaroğlu yeni bir mağlubiyete hazırlanıyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Malatya'da yaptığı konuşmada Kılıçdaroğlu'nun 15 seçim kaybettiğini belirterek, "Şimdi yeni bir mağlubiyete hazırlanıyor" dedi. Ayrıca, Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin önemine vurgu yaptı ve deprem felaketinde devletin ve milletin birlikte hareket ettiğini söyledi.

Malatya'da vatandaşlarla buluşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nun şuana kadar 15 seçim kaybettiğini belirterek, "Şimdi yeni bir mağlubiyete hazırlanıyor" dedi.

Malatya'da Elazığ yolu üzerinde bulunan Kültür ve Turizm Bakanlığı konteyner kentinde düzenlenen halk buluşmasında konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Malatya'nın her zaman kendilerine destek verdiğini söyleyerek teşekkür etti. Malatya'nın terör örgütleri ile yürüyenlere fırsat vermediğini belirten Erdoğan, "Bay bay Kemal talimatı nerden alıyor Kandil'den alıyor. Peki parlamentodaki görüşmeleri kimlerle yapıyor PKK'nın parlamentodaki uzantısı ile. Ne kadar terörist varsa bay bay Kemal onlarla yürüyor. İşte benim ülkem benim milletim bu teröristlerle el ele yürüyenleri Pazar günü sandığa gömecek mi?. Demek ki durmayacağız. Malatyalı sandıklara koşarak ne yaptı geleceğine sahip çıktı, demokrasisine sahip çıktı, milletin adamına Cumhur ittifakına sahip çıktı. Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde yüzde 69,5 oy verdi. Bu Malatya'nın nerede durduğunu gösteriyor. Malatya'da 28. dönemde de Cumhur ittifakı olarak inşallah 5 milletvekili ile temsil edilecek. Bugüne kadar nasıl sizin güvenini boşa çıkarmadıysak Allah'ın izniyle gelecek de hakkıyla taşımaya devam edeceğiz." dedi.

28 Mayıs'ta gerçekleşecek olan Cumhurbaşkanlığı 2. Tur seçimlerinin bu nedenle çok önemli olduğunu ifade eden Erdoğan, "14 Mayıs'ta milletvekilliği seçimlerinde görevinizi en iyi şekilde yerine getirdiniz. Toplam 323 milletvekili ile meclis ekseriyetini Cumhur ittifakına vererek aslında iradenizi gür bir sesle deklare ettiniz. İstikrar sürsün Türkiye büyüsün dediniz, durmak yok yola devam dediniz. Bu sefer 28 Mayıs'ta çok daha güçlü bir şekilde tamamlamamaya hazır mıyız, Yüzde 70'in üzerinde Malatya bir oy ile sandıkları patlatacak. Eserler yarım kalmasın hizmetler projeler yatırımlar yarım kalmasın diyeceksiniz, hayaller hedefler yayarım kalmasın diyeceksiniz" ifadelerine yer verdi.

6 Şubat'ta yaşanan arsın felaketinin acının halen yüreklerinde olduğunu da belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Depremin ilk saatlerinden itibaren devletimiz, milletimiz tüm imkanları seferber ettik. Arama kurtarmadan, yardım, barınma gibi her alanda vatandaşlarımızın yanında olduk. Deprem bölgesinde 650 bin görevlimiz hizmet için görev yaptı. Arama kurtarma faaliyetlerinde 35 bini aşkın görevli çalıştı. Bizler depremden sonra illerimizi ziyaret ederek milletimizin acısını paylaştık. Yürütülen çalışmaları yerinde denetledik. Malatya'yı defalarca ziyaret ettik. Afetzedelerimizi kendi hallerine asla terk etmedik. Bir taraftan mitinglerde il il dolaşırken diğer taraftan da çalışmaları gün gün takip ettik. Haftalar boyunca buradan ayrılmayan bakanlardan düzenli bilgiler aldık. Yaralarımızın biran önce sarmak için, sizleri sıcak ve güvenli yuvalarınıza kavuşturmak için canla başla çalışıyoruz. Enkazları tamamen kaldırdık. Şimdiye kadar hane başı desteği, taşınma desteği, vefat edenlerin yakınlarına nakdi yardım olmak üzere toplamda 30 milyar TL ödeme yaptık. Bunun dışında çeşitli ayni yardımlarla depremzedelere sahip çıktık" şeklinde konuştu.

Malatya'da da deprem konutlarının inşasına biran önce başladıklarını ve Kasım-Ekim gibi kalıcı konutları teslim edeceklerini söyleyen Erdoğan, hedeflerinin 319 bini bir yıl içinde bitecek şekilde 650 bin yeni konutu inşa etmek olduğunu belirtti. Deprem bölgelerini eskisinde daha sağlam, planlı ve güzel bir yer haline getirmek istediklerini ifade eden Erdoğan, "Enkazlar temizlendikçe deprem bölgesinde hayat yeniden canlanıyor. Diğer illere giden vatandaşlarımız evlerine tekrar geri dönüyor. Büyük bir felaketi, acıyı yaşadık. 85 milyon olarak asın felaketi ile sarsıldık, 50 bin canımızı kara toprağın bağrına verdik. Fakat zorluklar karşısın fa mücadele azmimizi asla yitirmedik. Ne kadar sıkıntı çeksek de Rabbimizden ümidimizi biran olsun kesmedik. Bizler bu topraklardaki bin yılık tarihimizde nice badireler atlatmış bir milletiz" dedi.

14 Mayıs seçimleri sonrası CHP'li birçok seçmenin deprem bölgesindeki vatandaşlara hakaretlerine de tepki gösteren Erdoğan, "Sırf kendilerine oy vermediniz diye size zulüm edenlere, hakaret edenlere bakıp da asla hüzünlenmeyin Yaptıkları 3-5 kuruşu sizlerin başına kalkanlara bakıp ta asla kendinizi garip hissetmeyin. Bunlar ülke ile milletle gönül bağı olmayanlar" şeklinde konuştu.

Cumhur ittifakı olarak depremzedelerin her zaman yanında olduklarını belirten Erdoğan, şunları söyledi:

"Siyasi tercihleriniz ne olursa olsun biz Cumhur ittifakı olarak sizin yanınızdayız. Sizi asla yalnız bırakmayacağız, sorunlarınızı birlikte çözeceğiz. Zorlukları birlikte göğüsleyeceğiz. Depremin yaralarını hep birlikte saracağız. Sözlerimizi tek tek yerine getirene kadar durmadan dinlenmeden gece gündüz demeden çalışacağız. Yeter ki siz bize güvenin. Meydanlarda ne söz verdiysek gerçeğe dönüştürmeye çalıştık. Geride bıraktığımız 3 ay içerisinde CHP Genel Başkanı ve arkadaşları ile bizim aramızdaki gündem farkını sizlerde görüyorsunuz. Onlar sürekli kavga etti, biz hizmet ettik. Onlar kutuplaştırdı, biz insanlarımızı kucaklaştırdık. Onlar talimatı Kandil'den aldı, biz talimatı Allah'tan ve milletimizden aldık. Onlar yalan söyledi iftira attı, biz hakkın hakikatin safında durduk. Onlar Batı'dan aferin almaya çalıştı, biz sadece milletin rızasını gözetledik. Onlar yıkmaktan durdurmaktat bahsetti, biz icraat dedik, eser dedik, yatırım dedik. Tüm bu projelerin yarım kalmaması için 28 Mayıs çok önemli. 14 Mayıs'ta sergilediğimiz iradeyi bu sefer çok daha güçlü bir şekilde sandığa yansıtmaya var mıyız? Ne işimiz gücümüz, planınız varsa 1 günlüğüne erteleyeceğiz. Her şeyin kazası vardır, ama sandığın kazası yoktur. Rehavete kapılmayacağız, zafer sarhoşluğuna girmeyeceğiz, sandıklara sahip çıkacağız."

Malatya buluşmasına katılan Cumhur İttifakı üyesi MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'de depremde hayatını kaybedenlere başsağlığı dileyerek, 6 Şubat'tan bugüne kadar geçen 124 günü dikkate alındığında büyük bir deprem felaketi yaşandı. 11 ilimizi kapsadı. 50 bine aşkın şehidimiz oldu. 110 bin yaralımız oldu. Böyle bir süreci Türk milleti olarak yaşarken önemli kararların alınması önem arz ediyordu. Alınan tedbirleri siyaseten istismar edemeyiz" dedi.

14 Mayıs seçimlerinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Cumhur İttifakı'nın yüksek bir başarı elde ettiğini de belirten Bahçeli, şunları söyledi:

"Millet Recep Tayyip Erdoğan'a yola devam dedi. İstikrar sürsün Türkiye Büyüsün 2. Yasama ile yürütme arasında denge kurulsun terörle mücadele sonuçlansın ekonomik sorunların düzelmesi için ne gerekiyorsa yapılsın. Böyle bir dönemde yapılan Cumhurbaşkanlığı seçimi başarı sağlamıştır. Deprem bölgesinde ne gerekiyorsa yapılıyor. Yeni bir yüzyılın adımlarının atılma kararlığı ortaya çıkmış. Bu kararın yarıda kalmaması gerekiyor. Mutlak suretle Cumhurbaşkanlığı Hükumet sistemi devam etmeli Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 13. Cumhurbaşkanı olmalıdır. Milletçe birlik ve beraberlik içinde bulunmak zorundayız. Hep beraber 28 Mayısta sandığa gitmeliyiz. Türkiye'yi küresel emperyalizmin kucağına kimler atmak istedi bu millet görmelidir. Sandıkta 2 tane resmin muhatabı olacaksınız. İşte bu oy pusulasını ele aldığınızda televizyonlardaki yalana değil soğana değil millet için gece gündüzüne katan Recep Tayyip Erdoğan'ın resmine basacaksınız. Güçlü ve lider bir Türkiye için bir sonucun alınması gerekir. Anadolu'nun evlatları Anadolu'nun yiğitlerine sahip çıkmalıdır. Sonuçlar çok kısa sürede açıklanacak. Çok sayıda partiler koalisyonlarda yer almıştır. Türkiye çok geride kalmıştır. Türkiye'nin koalisyonları Türkiye'nin temel sorunlarını çözemiyor. Bunları aşmak gerekiyor. Türkiye'nin sorunlarının çözümünde koalisyonlarla değil yetkisi fazla bir sistemle olur bu sistemin adı Cumhurbaşkanlığı hükumet sistemidir. Bu sistem başarılı olmuştur. Terörün kökü kazılacak hale gelmiştir. Bunlar 6 masa ile başladılar şimdi 7 masaya çıktılar yarın ne olacakları belli değildir. Darbe heveslilerine tekrar fırsat verilmelidir. Bütün işbirlikçiler Tayyip Erdoğan gitsin diyorlar. Onu yok edemezler ona mani olamazlar çünkü biz zafere inanıyoruz." - MALATYA

Sinan Oğan'ın 2. turda Cumhur İttifakı'nı desteklemesi sizce doğru mu? — Haberler.com (@Haberler) May 22, 2023