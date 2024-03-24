Üye Girişi
Haberler

Erdoğan, İstanbul mitinginde yeni bir müjde mi verecek? AK Partili Kabaktepe yanıtladı

Geniş Video İzle
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

31 Mart seçimleri için geri sayım başladı. Sandığa gitmeye günler kala İstanbul, AK Parti'nin "Yeniden İstanbul" mitingine ev sahipliği yapacak. Milyonların dikkat kesildiği mitingde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bir müjde verebileceği iddiası günlerdir konuşulurken, bunun emekli maaşlarına 5 bin TL seyyanen zam olabileceği yüksek sesle dillendiriliyor.

ERDOĞAN'IN YOĞUN MESAİSİ DEVAM EDİYOR

Miting programlarına 10 Şubat'ta Zonguldak'ta başlayan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yoğun mesaisi devam ediyor.

Erdoğan, İstanbul mitinginde yeni bir müjde mi verecek? AK Partili Kabaktepe yanıtladı

MİTİNGİN ADRESİ ATATÜRK HAVALİMANI

Saat 14.00'te başlayacak mitingin adresi Atatürk Havalimanı olacak. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbullulara seslenecek.

Erdoğan, İstanbul mitinginde yeni bir müjde mi verecek? AK Partili Kabaktepe yanıtladı

VATANDAŞLAR 15 AYRI NOKTADAN GİRİŞ YAPACAK

Miting alanına kolaylıkla ulaşım sağlanabilmesi için çalışmalar sürüyor. Vatandaşlar 15 ayrı noktadan miting alanına girebilecek.

EMEKLİYE SEYYANEN ZAM MI GELİYOR?

Yerel seçime sayılı günler kala gerçekleştirilecek bu mitingde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bir müjde vereceği de uzun zamandır Ankara kulislerinde konuşuluyor. Erdoğan'ın emekli maaşlarından şikayet eden milyonlarca emekli için 5 bin TL'lik seyyanen zam açıklayabileceği de iddialar arasında.

Erdoğan, İstanbul mitinginde yeni bir müjde mi verecek? AK Partili Kabaktepe yanıtladıAK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe.

KABAKTEPE'DEN "MÜJDE" İDDİASINA YANIT

AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın mitingde müjde verip vermeyeceği sorusuna "Bundan önceki mitinglerde de çok farklı konularda mesajlar vermişti bugün de olabilir. Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstanbul mitingde bütün gündeme dair açıklamaları olabilir" yanıtını verdi.

Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
Haberler.com - Politika

Recep Tayyip Erdoğan Osman Nuri Kabaktepe AK Parti Politika Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

Aziz Şimşek kimdir? İYİ Parti Bayburt Aydıntepe Belediye Başkan adayı Aziz Şimşek kimdir? Nevzat Yenidoğan kimdir? İYİ Parti Batman Kozluk Belediye Başkan adayı Nevzat Yenidoğan kimdir? Ömer Erez kimdir? İYİ Parti Batman Kozluk Belediye Başkan adayı Ömer Erez kimdir? Ozan Kahraman kimdir? İYİ Parti Batman Sason Belediye Başkan adayı Ozan Kahraman kimdir? Ramazan Toğuç kimdir? İYİ Parti Batman Gercüş Belediye Başkan adayı Ramazan Toğuç kimdir? Haşim Ramazan Keskin kimdir? İYİ Parti Batman Gercüş Belediye Başkan adayı Haşim Ramazan Keskin kimdir? İbrahim Atay kimdir? İYİ Parti Bartın Ulus Belediye Başkan adayı İbrahim Atay kimdir? Sevim Altun kimdir? İYİ Parti Artvin Şavşat Belediye Başkan adayı Sevim Altun kimdir? Fatih Altunkaya kimdir? İYİ Parti Artvin Kemalpaşa Belediye Başkan adayı Fatih Altunkaya kimdir? Kemalettin Emiroğlu kimdir? İYİ Parti Artvin Arhavi Belediye Başkan adayı Kemalettin Emiroğlu kimdir? Eriş Gül kimdir? İYİ Parti Amasya Merzifon Belediye Başkan adayı Eriş Gül kimdir? Ensar Kerdiğe kimdir? İYİ Parti Ardahan Göle Belediye Başkan adayı Ensar Kerdiğe kimdir? Ferudun Kartallı kimdir? İYİ Parti Amasya Suluova Belediye Başkan adayı Ferudun Kartallı kimdir? Remzi Demirbaş kimdir? İYİ Parti Amasya Hamamözü Belediye Başkan adayı Remzi Demirbaş kimdir? Levent Çelik kimdir? İYİ Parti Amasya Gümüşhacıköy Belediye Başkan adayı Levent Çelik kimdir?
500

Yorumlar (20)

Hasan Sabri Tüçel:

Müjde istemiyoruz. Gerçek TEFE TÜFE açıklanarak, gerçek enflasyon üzerinden zam istiyoruz. 10 alıp, 3 vererek mahvettiniz emeklileri.

146
17
yanıtYanıtla
Vscorpion:

5000 ??? Şimdi 5000 yapacak , temmuzda da emekli yine kök maaşa takılacak geçen seneki nakaratın aynısı ...

117
15
yanıtYanıtla
Orhan D:

Emekli müjde değil Hakkını ve haklarında ki adaleti bekliyor. Hükümet duysun artık bazı şeyleri. Ayıptır. 2002 yılında ki en düşük emekli maaşı ile asgari ücret oranına geri getir. Senden ne seyyanen ne de ikramiye istemiyoruz. 2002 yılı en düşük emekli maaşı 1,5 asgari ücret katı kadardı. en düşük Emekli maaşını 25.503 TL ye çıkartın. Maaş bağlanma kat sayı oranını eski haline getir. Kamu da gerekli tasarrufu sağla. Yıllardır sürünen emeklimizi insan gibi yaşat. Halkı yaşat ki devlet yaşasın.

79
8
yanıtYanıtla
NECDET USTA:

Başka bir isteğin var mı? Emeklinin katkısı ne ki 25.000? aylık alsın?

yanıt6
yanıt29
Güvenilir Adam:

Bu millet ile dalga geçmekten vazgeçin artık. Nedir bu zam verdi verecek muhabbeti. Kimse kimseye babasının parasını vermiyor.

72
10
yanıtYanıtla
Şenol Dogan:

sorun yok bizim emekli kandirilmaya aşırı derecede müsait 5 değil bin TL versin yine inanırlar

44
13
yanıtYanıtla
GÖBEĞİNİ KAŞIYAN ADAM :

Herhangi bir konuda genelleme yapıp insanların hakkına girmemenizi tavsiye ederim. Spor din emekli gibi konularda. Bir Dost.

yanıt5
yanıt12
Doğrucu vatandaş:

Herkesi kendin gibi zannettin galiba. Kişi neyse karşısındakini de öyle zannedermiş der atalarımız! Bilir misin?

yanıt14
yanıt7
ATAKAN TÜRKOĞLU:

ülkenin emeklilerine bu kadar zülüm etmek muhtaç duruma düşürmek yazıktır günahtır , emeklilerin üzerinde oyun oynamayı bırakın artık

41
3
yanıtYanıtla
sade vatandaş:

sayın iktidara oy veren on bin aylık alıp onbeşbin kira ödeyen emekliler muhalefete oy vermeyip ikibuçuklira almak için kırk size takla attırıyorlar bu halinize üzülüyorum desen yalan olur

31
7
yanıtYanıtla
Tüm 20 yorumu okumak için tıklayın Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title