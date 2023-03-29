Erdoğan: İnşallah seçimleri kazandıktan sonra Kabine'de yeni isimlere görev vereceğiz

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 14 Mayıs seçimlerine günler kala AK Parti'nin grup toplantısında gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

"BU ÇATI ALTINDA HERKESİN HİZMETİNE İHTİYACIMIZ VAR"

Seçimlerin ardından Kabine'de yeni isimlerin görev alacağını duyuran Cumhurbaşkanı Erdoğan, şu ifadeleri kullandı; "Bu bir bayrak yarışıdır. Aday listesinde ismi olsun olmasın tüm arkadaşlarımıza farklı zeminlerde görevlerde omuz omuza mücadeleye devam edeceğiz. Eğilmeden, yolunu kaybetmeden bu çatı altında herkesin hizmetine ihtiyacımız var. Bu seçimde de benzer durumlar, benzer değişimler olacaktır. İşte bakanlarımız. Bugüne kadar Kabine'de verdikleri hizmetleri 14 Mayıs'tan sonra Meclis'te sürdüreceklerdir.

"3 DÖNEM KURALI NEDENİYLE LİSTELERİMİZDE YENİ İSİMLER OLACAK"

Kabine'de yeni isimlere görev vereceğiz. 9 Nisan'da aday listemizi teslim edeceğiz. Üç dönem kuralı nedeniyle aday listelerimizde yeni isimler olacak. Sandıkta güven tazelemiş olarak kendimiz ve evlatlarımız için Türkiye Yüzyılı'nı inşa etmenin peşindeyiz. Yeni Türkiye'nin yarınların mutlu destanını yine birlikte yazacağız.

"BU DÖNEMİN ADI ŞAHLANIŞ DÖNEMİDİR"

Bu dönemin adı şahlanış dönemidir. Ülkemize daha kazandıracak çok hizmetimiz var. Yürüyecek daha çok yolumuz var. Bunu da son 21 yılda olduğu gibi beraber yapacağız. Bizi ayak oyunlarıyla engellemeye çalışanlarına, yeniden azgınlaşan bölücü ve FETÖ'cü alçaklara velhasıl tuzakları ve oyunlarıyla bu kutlu yürüyüşü durduracaklarını sanan herkese bir kez daha göstereceğiz."