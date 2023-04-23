Erdoğan'ın muhalefeti eleştiren sözlerini küçük kız anlamadı: Nasıl yani?

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kapsamında Dolmabahçe'de depremzede çocuklarla bir araya geldi. Bir günlüğüne Enerji Bakanlığı koltuğuna oturan küçük bir kız, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Bu muhalefet bizim dilimizi anlamıyor, ne yapacağız onları?" sorusunu anlamazken, "Nasıl yani?" karşılığını verdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde, deprem bölgesinden gelerek İstanbul'da eğitim öğretim hayatına devam eden çocukları kabul etti. Kabul sırasında Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer de eşlik etti.

TEMSİLİ KABİNE TOPLANTISI YAPILDI

Misafirleriyle tek tek selamlaşan Erdoğan ve öğrenciler temsili kabine toplantısı gerçekleştirdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan ise Hatay Kırıkhan'dan gelerek İstanbul'da öğrencilik hayatına devam eden 5'nci sınıf öğrencisi 11 yaşındaki Akif Uçar'a başkanlık görevini bıraktı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, diğer öğrencilerden de bakan olduklarında neler yapabileceklerini ve önerilerini dinledi.

"NASIL YANİ?"

Enerji Bakanlığı koltuğunda oturan öğrenciye de Erdoğan, "Sayın bakanım, bu muhalefet bizim dilimizden anlamıyor, onları ne yapacağız?" diye sordu. "Nasıl yani?" yanıtının ardından Erdoğan, "Biz gazı bulduk diyoruz, onlar diyor ki nerede? Karadeniz'de. Nerede? Filyos'ta? Onlara sormak lazım, haritada bize Filyos'u gösterin ey muhalefet. Bilmezler, nerede Filyos, Zonguldak'ta" dedi.