Erdoğan'ın adaylık başvurusunda ortamı geren soru! MHP'li isim çok kızdı: Geç bunları geç

AK Parti ve MHP heyeti, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yeniden aday olması için Yüksek Seçim Kurulu'na başvurdu. Başvuru sonrası basın mensuplarına açıklama yapıldığı sırada Erdoğan'ın adaylık tartışmalarıyla ilgili yöneltilen bir soru, MHP Seçim İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız'ı kızdırdı. Yıldız, soruyu soran gazeteciye "Geç bunları geç" diyerek yanıt verdi.

AK Parti Grup Başkanı İsmet Yılmaz, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Seçim İşlerinden Sorumlu Başkanı Ali İhsan Yavuz, MHP Grup Başkan Vekili Erkan Akçay ve MHP Seçim İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 14 Mayıs seçimleri için olan adaylık belgesini YSK'ya teslim etti.

ORTAM BİR ANDA GERİLDİ

Çıkışta kameralar karşısına geçen heyet, açıklamalarda bulunup "Hayırlı olsun" temennilerini iletti. Verilen mesajların ardından bir gazeteci, heyetteki partililere Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın adaylık tartışmalarıyla ilgili bir soru yöneltmek istedi. MHP Seçim İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız, soruyu duyar duymaz "Geç bunları geç" dedi.

TOPLANTI BİTER BİTMEZ MUHABİRE DÖNDÜ

O anlarda araya giren İsmet Yılmaz, "Herkes itirazını yapabilir, bunu değerlendirecek olan Yüksek Seçim Kurulu'dur." ifadelerini kullandı. Toplantı biterken Feti Yıldız'ın soruyu soran gazeteciye dönüp bir şeyler dediği görüldü.