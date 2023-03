Kılıçdaroğlu, Erdoğan'ın "Biz burası CHP'li demedik" sözlerine Beylikdüzü Belediyesi'nin yaptığıyla yanıt verdi: Hangisi devletçilik?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, önceki gün Hatay'ın İskenderun ilçesinde deprem konutları ve yeni devlet hastanelerinin temel atma töreninde CHP'li belediyeleri hedef aldı. CHP'li belediyelerin deprem bölgesinde olmadığını söyleyen Erdoğan, "Biz burası CHP'li demedik. Biz ne dedik, 'Bunlar da bizim vatanımız, bunlar da bizim vatandaşımızdır' dedik." ifadelerini kullandı.

ERDOĞAN'DAN KILIÇDAROĞLU'NA YANIT GELDİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a CHP Genel Başkanı ve Millet İttifakı Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'ndan yanıt geldi. Kılıçdaroğlu, CHPli Beylikdüzü Belediyesi ve Beylikdüzü Kaymakamlığı'nın İskenderun'da yaptığı çadır kentin fotoğraflarını paylaştı.

"PARTİ DEVLETİ SON BULACAK"

Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık'ın paylaşımını alıntılayan Kılıçdaroğlu şunları söyledi: "Hangisi devletçilik? "Biz burası CHP'li demedik…" deyip övünmek mi, yaptığı çadır kenti devlete teslim etmek mi? Beylikdüzü Belediyemiz yaptı, devlete teslim ettik. Devlet yeniden devlet olacak, partiler de parti... Parti devleti son bulacak."

"KİMİ DEPREM TURİSTLERİ FOTOĞRAF ÇEKTİRMEK İÇİN BURALARA UĞRAYABİLİR"

Ana muhalefete, "Deprem turistleri" diye tepki gösteren Cumhurbaşkanı Erdoğan, şunları söylemişti: "Kimi deprem turistleri sadece fotoğraf çektirmek, görüntü vermek için arada bir buralara uğrayabilir. O arada yalan yanlış laflar da edebilirler. Siz onlara aldanmayın. Keşke bunun yerine ellerindeki imkânları geçici barınma merkezleri kurarak yardım faaliyetlerini sürdürerek yüreklerini depremzede kardeşlerimize açarak kullanabilseler de insanlarımızın gönüllerini alabilseler.İnşallah o da olur. Bugün ana muhalefetin 10'u aşkın 11 büyükşehir belediyesi var.

"NEREDE BU BELEDİYELER?"

Nerede bu belediyeler? Bu belediyeler acaba buralara uğradı mı? Biz sorumluluğumuzun gereğini, kendimize yakışanı sizlerin beklediği işleri yaparak deprem şehirlerimizi bir yılda ayağa kaldırma sözümüzü tutmaya bakacağız. Bugüne kadar milletimize verdiğimiz her sözü nasıl tuttuysak her afette kayıpları nasıl telafi ettiysek inşallah bu defada da yapacağız. Hiç kimse endişeye tereddütte kapılmasın. Biz burası CHP'li demedik. Biz ne dedik, 'Bunlar da bizim vatanımız, bunlar da bizim vatandaşımızdır' dedik. Tek yapamayacağımız şey ölenleri geri getirmektir. Onun dışındaki her kaybı telafi edecek güce, imkana kararlılığa sahibiz."