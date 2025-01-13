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Erdoğan evlenmeyi düşünen gençlerin önüne konan istek listelerine ateş püskürdü

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Beştepe'deki Aile Yılı Tanıtım Programı'nda konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan evlenmeyi düşünen gençlerin önüne koyulan istek listelerine tepki gösterdi. Erdoğan "Sosyal medya platformlarının yaygınlaşmasıyla birlikte eski köye yeni adetlerin geldiğini görüyoruz. Öyle talepler, öyle listeler öne sürülüyor ki gençlerimiz yuva kurmaktan korkuyor daha yolun başındayken umutları kırılıyor" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen Aile Yılı Tanıtım Programı'nda konuştu.

MÜJDELER ART ARDA GELDİ

Art arda müjdeler açıklayarak yeni evlenecek gençlere verilecek 150 bin TL'lik faizsiz kredi desteğinin 81 ilimizin tamamında devreye alındığını ifade eden Erdoğan, doğum yardımlarına yapılan düzenlemenin detaylarını da paylaştı.

"KONUT DESTEK UYGULAMALARINI HAYATA GEÇİRECEĞİZ"

Erdoğan "Evlilik desteği 81 ilde uygulanacak. Yeni doğacak ilk çocuk için verdiğimiz tek seferlik doğum yardımını 5 bin liraya yükseltiyoruz. İkinci çocuk için her ay bin 500 lira, üçüncü ve sonraki çocuklar için de her ay 5 bin lira olacak şekilde çocuk yardımlarını devreye alıyoruz. Yeni doğacak ikinci ve sonraki çocuklar için hiçbir bir şart gözetmeksizin vereceğimiz çocuk yardımlarını her ay annelerimizin hesabına yatıracağız. Genç çiftlerimiz için konut destek uygulamalarını da hayata geçireceğiz" ifadelerini kullandı.

Erdoğan evlenmeyi düşünen gençlerin önüne konan istek listelerine ateş püskürdü

EVLİLİK ŞARTLARI LİSTELERİNE TEPKİ GÖSTERDİ

Konuşmasında evlenmeyi düşünen gençlerin önüne konulan ağır evlilik şartları listelerine değinen Cumhurbaşkanı Erdoğan son dönemde sosyal medyaya da düşen listeler üzerinden ağır ifadeler kullandı.

"YOLUN BAŞINDAYKEN UMUTLARI KIRILIYOR"

Erdoğan "Özellikle sosyal medya platformlarının yaygınlaşmasıyla birlikte eski köye yeni adetlerin geldiğini görüyoruz. Öyle talepler, öyle listeler öne sürülüyor ki gençlerimiz yuva kurmaktan korkuyor daha yolun başındayken umutları kırılıyor" dedi.

LİSTE SOSYAL MEDYADA TARTIŞMA YARATMIŞTI

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bahsettiği listelerden biri geçtiğimiz günlerde sosyal medyaya düşmüştü. İşte o liste;

Erdoğan evlenmeyi düşünen gençlerin önüne konan istek listelerine ateş püskürdü

Erdoğan evlenmeyi düşünen gençlerin önüne konan istek listelerine ateş püskürdü
Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
Haberler.com - Politika
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Yorumlar (19)

Haber YorumlarıSaffet Akkaya:

millet senin yüzünden yaşamaktan korkuyor...!

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Haber YorumlarıASD:

İSTİSNALARLA EKONOMİNİN KÖTÜLÜĞÜNÜ ÖRTEMEZSİNİZ

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Haber YorumlarıSaffet Akkaya:

Azrail bile insanın canını bir kere alıyor. sen bizden eme eme kan bırakmadın.

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Haber YorumlarıErcan Sönmez:

Çok merak ediyorum görseldeki istekleri kabul eden enayi var mı? Damat bunları yaptıktan sonra çok özür dileyerek ve üzülerek söylüyorum ki ben olsam o kadını kölem gibi kullanırım.

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Haber YorumlarıCan Dersimli:

Bu milletin önündeki en büyük engel akp iktidarının kötü ekonomi politikalarıdır.

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Haber YorumlarıHasan Turk:

Peygamber itibardan tasurruf olmazi bir tek size dedi sanirim.sarayin bir yillik gideri ile tum gencleri evlendir olurmu.

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Haber YorumlarıYusuf Ataman:

Reis haklısın ama yani hayat gerçekten pahalı Allah gençlerin yardımcısı olsun zor

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Haber Yorumlarıkaramsar:

sayın başkan; Kütahya da erkek tarafının endüşük düğün masrafı 1,5 milyon türk lirası tutuyor.....

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Haber YorumlarıPunisher null:

Bunlar zaten yapilan seyler. Sadece yatak odasi takimi kiz tarafina ait. bir de nisan isterlerse o o tarafa ait. digerlerini bize kitliyorlar zaten :((

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Haber YorumlarıRıdvan Polat:

Siz ve Yanınızdakiler de biraz itibardan tasarruf etse her şey yoluna girecek etrafınızdakiler çalmayı çırpmayı bıraksalar bu milletin hakkını yemeyi bıraksalar her şey düzelir

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