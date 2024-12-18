Üye Girişi
Haberler
İsrail ve Hamas ateşkese çok yakın
Başaramayacağını anlayan Netanyahu, hiç istemediği şartı kabul etti
Salim Güran'ın telefonunda bulunan yeni delil cinayeti çözebilir
Salim Güran'ın telefonunda bulunan yeni delil cinayeti çözebilir
BM Uluslararası Göç Örgütü, ülkesine dönen Suriyeli sayısını açıkladı
BM Uluslararası Göç Örgütü, ülkesine dönen Suriyeli sayısını açıkladı
İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan herkesin içinde hüngür hüngür ağladı
İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan herkesin içinde hüngür hüngür ağladı

Erdoğan dikkat çeken Suriye mesajı: Türkiye, Türkiye'den daha büyüktür

Haberin videosunu izle
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Cumhurbaşkanı Erdoğan, TÜBİTAK ve TÜBA Ödülleri Töreni'nde yaptığı konuşmada çarpıcı bir Suriye mesajı verdi. Erdoğan "Türkiye, Türkiye'den daha büyüktür. Ufkumuzu 782 bin kilometrekareyle sınırlandıramayız. İnsan nasıl kaderinden kurtulamazsa, Türkiye ve Türk milleti de mukadderatından kaçamaz, saklanamaz" ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde TÜBİTAK ve TÜBA Ödülleri Töreni'nde konuştu. Kürsüde dikkat çeken bir Suriye açıklaması da yapan Erdoğan " Türkiye, Türkiye'den daha büyüktür. Türkiye'nin Suriye'de ne işi var diyenler bunu anlayamaz" ifadelerini kullandı.

Beştepe'deki etkinlikte konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şu şekilde; "Bu yıl TÜBA ve TÜBİTAK bilim ödülleriyle hepsi birbirinden kıymetli çalışmalar yürüten 57 bilim insanına ödüllerini tevdi ediyoruz. TÜBA TESEP kapsamında dördü telif eser ödülü, biri Halil İnalcık özel ödülü, biri Kemal Karpat özel ödülü ve biri jüri özel ödülü olmak üzere toplam 7 eser ödüle layık görüldü. Böylece bugüne kadar 246 Türkçe bilimsel telif eserimize TÜBA TESEP ödülü vermiş oluyoruz. TÜBA üstün başarılı genç bilim insanı ödüllerimiz dünyada genç akademi oluşumunun ilk ve en özgün örneklerinden biri olarak öne çıkıyor. Bu yıl 20 farklı üniversitede bilimsel çalışmalar yürüten 25 genç bilim insanımıza bu ödüllerini takdim ediyoruz.

Böylelikle 2001'den bugüne kadar TÜBA GEBİP ödülü kazanan genç bilim insanı sayımız 669'a yükselecektir. TÜBA Uluslararası Akademi Ödüllerini ise üç farklı kategoride, uluslararası düzeyde özgün, öncü ve çığır açan çalışmalarıyla temayüz etmiş 4 kıymetli bilim insanına veriyoruz. Bu 4 isimle birlikte bugüne kadar toplam 32 bilim öncüsüne TÜBA Uluslararası Akademi ödülleri tevdi edeceğiz. Bugüne kadar 947 bilim insanımız, uluslararası bilim diplomasisi alanında önemli bir boşluğu dolduran TÜBA ödüllerini kazanmış oluyor.

Yine bu sene 7'si bilim, 13'ü teşvik ve biri hizmet ödülü olmak üzere 15 farklı üniversiteden 21 bilim insanımıza da TÜBİTAK bilim ödüllerini takdim ediyoruz. TÜBA ve TÜBİTAK bilim ödüllerini kazanan akademisyenlerimizi, bilim insanlarımızı şahsım ve bilim aynı zamanda milletim adına canı gönülden tebrik ediyorum. Ödül sahibi hocalarımızın her birine, gelecekte yapacakları çalışmalarda şimdiden muvaffakiyetler diliyorum. Ödül komisyonu ve hakem heyetine de yıl boyunca harcadıkları yoğun emek ve yaptıkları değerlendirmeler için tebriklerimi sunuyorum.

"TÜRKİYE'Yİ ÇOK STRATEJİK BİR NOKTAYA ÇEKMEYİ PLANLIYORUZ"

Tıp ilminin önde gelen isimlerinden İbni Sina, bin yıl önce şunu söylemişti; Bilim ve sanat takdir edilmediği yerden göç eder. Bilimsel birikim açısından dünyada istisnai konumda olsak da bunun kurumsallaşması açısından o kadar geride kalmışızdır. Avrupa'da Bilim Akademilerinin önemli kısmı 7. yüz yılda kurulmuştur. Yeni dönemin ruhunu doğru okuyamama sonucu gerileme de beraberinde gelir. Ülkemiz içinden yapılan sabotajları da buna eklemek gerekir. Türkiye'nin ilk elektrikli otomobil markamız Togg'dan, 5. Nesil Savaş Uçağımız Kaan'a, ilk insanlı uzay misyonumuza kadar bu anlayışla karşılaştık.

Togg'a fabrikası yok dediler, Kaan'ı kalorifer peteğine benzettiler. İHA-SİHA'ların her başarısında zaten sinir nöbeti geçirdiler. Başarıyı takdir etmek yerine engellemeye çalıştılar. Geçtiğimiz ay tanıtımı yapılan Türkiye'nin ilk kuantum bilgisayarında da şahitlik ettik. Süper bilgisayarların bile yıllarca uğraştığı karmaşık işleri birkaç dakikada çözen kuantum bilgisayarlar yalnızca 15 ülkede bulunuyor. Bu adımlar Türkiye'yi küresel rekabette çok stratejik bir noktaya çekmeyi planlıyoruz.

"TÜRKİYE, TÜRKİYE'DEN DAHA BÜYÜKTÜR"

Bunu bile eleştirenler, küçümseyenler çıkabiliyor. Göreve geldiğimizden beri ilk etapta zihinlere vurulan prangaları kırmaya çalıştık. 'Yapabiliriz, başarabiliriz' özgüvenini yerleştirmeye çalıştık. Umutsuzluk aşılayan sözleri lügatımızdan çıkardık. Zor da olsa, ciddi zaman da alsa hamdolsun öğrenilmiş çaresizlikleri ortadan kaldırmayı başardık. Özgür olmak için özgün olmak mecburiyetindeyiz.

Şu gerçeği Suriye başta olmak üzere, son dönemde bölgemizde yaşanan her hadise bizlere hatırlatmaktadır, Türkiye, Türkiye'den daha büyüktür. Ufkumuzu 782 bin kilometrekareyle sınırlandıramayız. İnsan nasıl kaderinden kurtulamazsa, Türkiye ve Türk milleti de mukadderatından kaçamaz, saklanamaz."

Erdoğan dikkat çeken Suriye mesajı: Türkiye, Türkiye'den daha büyüktür
Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
Haberler.com - Politika
img

Meclis'te Gaziantep'e yeni isim önerisi: Resmen kanun teklifi verildi
img

Et almaya gelen vatandaşlar, yeni yasağa anlam veremedi
img

Ferdi Tayfur hayranı genç hastane önünden ayrılmıyor
500

Yorumlar (57)

Haber YorumlarıVATANDAŞ:

Var olan karısına yetemeyip yeni karı isteyen ihtiyar dede misali. Sen vatandaşına yetttin mi ... Emekli kiraya pazara yetişemiyor. Reklam kokan haraketler bunlar.

Yorum Beğen238
Yorum Beğenme223
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıHasan Turk:

Trump gorevi vermis.

Yorum Beğen165
Yorum Beğenme197
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıMurat Eryüksel:

Ben bundan "sınırlarımızı genişleteceğiz" anlıyorum...

Yorum Beğen228
Yorum Beğenme60
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıVEFA:

Ülkemizin menfaati Suriye den de Filistin den de önde gelir. Yaparsa Reis yapar, hem de onca yobaz, gerici ve bağnazlara inat!!!

Yorum Beğen112
Yorum Beğenme144
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıVEFA:

İsrail ve ABD İle birlikte hareketle Suriye sorununu çözerse Reis çözer!..

Yorum Beğen47
Yorum Beğenme181
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıH G:

Bu metinleri yazan danışmanları çok merak ediyorum. Ya da metinleri prompterdan okumadan önce hiç okuyorlar mı bu zat ı muhteremler ? İnsan tarihten hiç mi ders çıkarmaz. 14 yıldır suriye komple, biz ise görece yıkıldık (ekonomik, sosyal, demografik) . Biz mecbur muyuz bu yönetimlere, üst akıllara!!!

Yorum Beğen101
Yorum Beğenme78
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıDavut demir:

İyi yönetiyormuşum gibi çek pampa...

Yorum Beğen96
Yorum Beğenme78
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıMengele:

Madem Kaan o kadar iyiyse neden F16 veya Eurofighter alalim yanlismi Eurofighter 118 Milyon Euro F16 dan hizli fakat uzun süre havada kalamaz F 16 daha fazla havada kalir fiyati 70- 80 milyon dolar

Yorum Beğen53
Yorum Beğenme97
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıSelim Şahin Şahin:

"VEFA" ya cevap veriyorum : Vefa, senin "İSRAİL DESTEKÇİSİ" olduğunu, burada herkes biliyor............ Haberin olsun !!!.............

Yorum Beğen95
Yorum Beğenme51
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıXeyati 2:

zaten Suriye Türkiye'nin bir eyaleti olacak.cunku herkes Suriye halkına kapıyı kapatirken turkiye kapılarını sonuna kadar açmıştı.

Yorum Beğen65
Yorum Beğenme45
yanıtYanıtla
Tüm 57 yorumu okumak için tıklayın Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Mansur Yavaş'tan borç açıklaması: Nakit parayı da kabul etmiyorlar
Yavaş'ın borçlarla ilgili iddiası ortalığı karıştıracak
Cemal Enginyurt: İstiklal Marşı'nın 6. kıtasını bilmediğim için dayak yedim
Cemal Enginyurt'tan İstiklal Marşı itirafı: Dayak yedim
İsrail medyası, Türkiye ile savaş için tarih verdi
İsrail medyası, Türkiye ile savaş için tarih verdi
Gelin, imam nikahı sırasında sorulan soruyla afallayıp kaldı
Gelin, imam nikahı sırasında sorulan soruyla afallayıp kaldı
Çuvallarla getirdiklerine kanmayın, karşılığında bakın ne kadar alıyorlar
Çuvallarla getirdiklerine kanmayın, karşılığında bakın ne alıyorlar
Kerem Aktürkoğlu'nun hakeme yaptığı hareket tüm ülkeyi ayağa kaldırdı
Hakeme yaptığı hareket tüm ülkeyi ayağa kaldırdı

Son Dakika Haberleri

2025 Kıtalararası Kupası'nı kim kazandı, FIFA Kulüpler Kıtalararası şampiyonu kim oldu (Real Madrid-Pachuca) Real Madrid Pachuca CANLI izle! (ŞİFRESİZ) Real Madrid Pachuca maçı hangi kanalda, canlı yayın nerede ve nasıl izlenir? Real Madrid Pachuca maçı ne maçı, kazanan ne kupası kazanacak? Dybala Galatasaray'a gelecek mi? 3. ceketi kim giydi? MasterChef üçüncü ceketi kim giydi 18 Aralık Çarşamba? S Sport Plus CANLI izle! (REAL MADRİD PACHUCA) S Sport HD kesintisiz donmadan canlı yayın izleme linki MasterChef Barbaros şampiyon oldu mu, MasterChef şampiyonluğu var mı? 19 Aralık Akaryakıt Fiyatları: Benzine, motorine, mazota zam veya indirim var mı, gelecek mi? 19 Aralık Perşembe yarın İstanbul'da hava durumu nasıl olacak, kar yağışı var mı? Leyla 14. bölüm tek parça full HD izleme linki! Leyla 15. bölüm fragmanı yayınlandı mı?
title
Close
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.