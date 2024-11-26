Üye Girişi
Haberler
Bahçeli, Öcalan çağrısını bir kez daha yineledi

Bahçeli, Öcalan çağrısını bir kez daha yineledi

 Bakan Güler: Zap'ta kilit kapatıldı, toplamda 2 bin 564 teröristin etkisiz hale getirildi

"Zap'ta kilit kapatıldı" diyen Güler ses getirecek rakamı ilk kez paylaştı

 Deniz Akkaya hakkında gözaltı kararı

Deniz Akkaya hakkında gözaltı kararı
Kilisedeki yoga seansı Süryanileri küplere bindirdi

Türkiye'de çekilen fotoğraf Süryanileri küplere bindirdi

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan teğmenler için talimat

Haberin videosunu izle
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kara Harp Okulu mezuniyet töreninde kılıçlı yemin ederek disipline aykırı hareket ettikleri gerekçesiyle ordudan ihraçları istenen teğmenlere ilişkin sıcak bir gelişme yaşandı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın teğmenler için Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler'e "Çok sert gitmeyin" talimatı verdiği öne sürüldü.

Kara Harp Okulu mezuniyet töreninin ardından "Mustafa Kemal'in askerleriyiz" sloganı atan Kara Harp Okulu birincisi Ebru Eroğlu'nun da aralarında bulunduğu 5 teğmenin ordudan ihraç talebiyle Yüksek Disiplin Kurulu'na sevk edilmesine ilişkin tartışmalar sürüyor.

MSB ' DİSİPLİNSİZLİK' DİYOR

Teğmenlerin Yüksek Disiplin Kurulu'na sevkine ilişkin geçtiğimiz günlerde bir açıklama yapan Milli Savunma Bakanlığı, soruşturma gerekçesinin "Mustafa Kemal'in askerleriyiz" sloganı olmadığını, teğmenlerin törenden önce 7 kez reddedilmesine rağmen kılıçlı yemin ederek emir-komuta zincirini bozduğunu ifade etti.

ERDOĞAN'DAN TALİMAT: ÇOK SERT GİTMEYİN

Ordudan ihraç edilmesi istenen teğmenlere ilişkin bugün yaşanan sıcak gelişme ise hükümete yakınlığı ile bilinen Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi'nin köşesinde yer verdiği iddialar oldu. Selvi, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler'le birlikte katıldığı bir toplantıda aralarında geçen konuşmayı aktardı. Selvi'nin yazısına göre, Bakan Güler'in "Türk Silahlı Kuvvetleri'nde disiplinden taviz veremeyiz" sözleri sonrası Erdoğan "Türk Silahlı Kuvvetleri'nde bu tür oluşumlara müsamaha gösteremeyiz. Oysa bu dönem üç kız birinci oldu. Bu gururu yaşadık. Törenlere katılıp kendilerine plaketlerini verdim. Kendileriyle sohbet ettim. Bu kızlar Anadolu'yu yansıtıyor dedim. Ama bu sevinci tam olarak yaşayamadan yemin olayı ortaya çıktı" ifadelerini kullandı.

Selvi ayrıca Erdoğan konuşmasını tamamladıktan sonra Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler'e dönerek, "Çok sert gitmeyin" diye talimat verdiğini aktardı.

KOMUTANLARI GÖREVDEN ALINDI

Mezuniyet töreninde görev alan Alay Komutan Yardımcısı, Tabur Komutanı ve Bölük Komutanı hakkında da tören öncesinde gerekli tedbirleri almadıkları ve eylem esnasında müdahalede bulunmadıkları gerekçesi disiplin soruşturması başlatılmıştı. Teğmenlerin Topçu Okulu'ndaki Tabur Komutanı Binbaşı S.İ. ise dün görevden alınmış, görevden alınan binbaşının veda mesajı ise dikkat çekmişti.

ERDOĞAN NE DEMİŞTİ?

Söz konusu mezuniyet törenine bizzat katılan ve harp okulu birincilerine plaketlerini bizzat veren Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, eylül ayında konuya ilişkin "Kılıçları kime çekiyorsun? Bunlarla ilgili olarak gerekli bütün araştırmalar yapılıyor. Oradaki birkaç tane kendini bilmez de temizlenecek. Bunlar kaç kişi olursa olsun ordumuzda bulunması mümkün değildir" açıklamasında bulunmuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan teğmenler için talimat
Haberler.com / Serhat Yılmaz - Politika
img

Otomobil fabrikası kurulacak ilde Çin sokağı da açılıyor
img

Genç oyuncunun göğüs dekoltesi olay oldu
img

Navigasyon üç can aldı
500

Yorumlar (19)

Haber Yorumlarıdehide:

Cumhurbaşkanımız yine büyüklük gösteriyor. Yufka yürekli olduğu için bunu kullanıyorlar. Tahammül gösterilmemeli başkaldırılara

Yorum Beğen35
Yorum Beğenme85
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıH G:

6413 sayılı TSK disiplin kanununda, disiplinsizliğin cezası yazıyor. İhraç edemeyeceklerini anlayınca fazla üstüne gitmeyin dedi, demeye başladılar. Şaka gibisiniz. Bu ülkenin başı büyük belada bunlardan dolayı ....

Yorum Beğen60
Yorum Beğenme29
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıSabır Taşı:

Gördü tabi Toplumsal tepkiyi ortami yumusatiyor .

Yorum Beğen51
Yorum Beğenme34
yanıtYanıtla
Haber Yorumlarıhakan sorgular:

yıllardır yapılan yemin bu sene mi sorun oldu ? ülkenin kurusunu anmak bu kadarmı zorunuza gitti ? bırakın artık askerimizi yok balyozdur yok cart dır yok curt dur bukadar da korkulmaz ülkenin askerinden

Yorum Beğen43
Yorum Beğenme15
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıSelim AYDOĞAN:

Allahtan korkmuyorlar bu gençlerden korktukları kadar

Yorum Beğen24
Yorum Beğenme10
yanıtYanıtla
Haber Yorumlarıdikduran adam:

kim kalırsa kalsın o kılıç çeken tarla faresi gitmeli

Yorum Beğen8
Yorum Beğenme13
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıZübeyr Doğan:

Cumhurbaşkanı, eğer böyle bir talimat vermişse ülkeye zararlı bir karar vermiş demektir..Bu gün kılıca gücü yeten kılıç, ordu eline geçtiğinde orduyu ,uçak eline geçtiğinde uçaklarla meydan okur...

Yorum Beğen3
Yorum Beğenme12
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıHalit:

bazı sazanlar hala askeriyeyi anlamamış herşey kurala bağlıdır izin verilmemişse yapmanın bedeli olur

Yorum Beğen4
Yorum Beğenme7
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıVEFA:

Halkı muhafazakar, demokrat, şeriatçı, sağcı, solcu diye bin parçaya bölenler, biraz da insan olmaya çalışsa bugün bu halde olmazdık. Hurafeleriniz batsın.!!!

Yorum Beğen4
Yorum Beğenme1
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıErol Birol :

Kılıçlar cumhuriyet düşmanlarına çekildi. Bu kadar gocunmak niye?

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Tüm 19 yorumu okumak için tıklayın Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Son Dakika Haberleri

Deniz Akkaya gözaltına mı alındı, suçu ne? Deniz Akkaya neden gözaltına alındı? Sergen Yalçın Beşiktaş'a gelecek mi? Beşiktaş teknik direktörlük için Sergen Yalçın ile görüşüyor mu? CANLI ALTIN FİYATLARI | Güncel çeyrek altın fiyatları ne kadar? 26 Kasım altın fiyatları yükseldi mi? AZ Alkmaar-Galatasaray maçı ne zaman oynanacak? AZ Alkmaar-Galatasaray maçı saat kaçta, hangi kanalda? Kızılcık Şerbeti Cemal neden yok? Fırat Çelik Kızılcık Şerbeti'nden ayrılıyor mu? ALES/3 sonuçları ne zaman açıklanacak? ALES sonuçları nasıl öğrenilir, ALES/3 puanı kaç yıl geçerlidir? 27 Kasım Diyarbakır hava durumu | 27 Kasım Diyarbakır hava durumu nasıl? Diyarbakır'da bugün hava nasıl olacak? A101 28 KASIM 2024 KATALOĞU 28 Kasım A101 aktüel ürünler neler? A101'e bu hafta hangi ürünler geliyor? 26 KASIM BİM AKTÜEL KATALOĞU! 26 Kasım BİM aktüel kataloğunda hangi ürünler var? BİM 26 Kasım 2024 Salı günü neler gelecek? Özlem Savaş kimdir? Aramızda Kalmasın konuğu Özlem Savaş kaç yaşında, nereli? Özlem Savaş biyografisi! MasterChef'te kaptanlık oyununu kim kazandı? Dün akşam MasterChef mavi takım kaptanı kim oldu?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.