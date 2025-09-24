Erdoğan'dan Macron'a: İyiymiş, iyi olduğu zamanlar da oluyor demek ki

80. Birleşmiş Milletler Genel Kurulu için ABD'de bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Fransa Cumhurbaşkanı Macron ile bir araya geldi.

Görüşmede, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, MİT Başkanı İbrahim Kalın ile Fransa Avrupa ve Dışişleri Bakanı Jean-Noel Barrot da yer aldı.

MASADA KRİTİK KONU BAŞLIKLARI VARDI

Görüşmede Türkiye ile Fransa ikili ilişkileri, bölgesel ve küresel konuların ele alındığı bildirildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, Fransa ile diyaloğun Türkiye için önemli olduğunu ifade ederek, ticaret, enerji, savunma sanayii başta olmak üzere birçok alanda iş birliğini geliştirmek için gayret göstermeye devam edeceklerini belirtti.

Macron'u, Fransa'nın Filistin'i devlet olarak tanıma kararları nedeniyle tebrik eden Erdoğan, iki devletli çözüm için Netanyahu yönetimine uluslararası baskıyı artırmanın sonuç getirebileceğini, bu yolda Türkiye ile Fransa arasındaki irtibatın devamının önemli olduğunu vurguladı.

GÖRÜŞME ÖNCESİNDE KEYİFLİ DAKİKALAR

Oldukça verimli geçen görüşmenin öncesinde kaydedilen görüntüler de büyük ses getirdi. Toplantı salonuna girişte iki liderin de oldukça keyifli olduğu dikkatlerden kaçmadı.

"İYİ OLDUĞU ZAMANLAR DA OLUYOR DEMEK Kİ"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Macron'a "Nasılsınız?" diye sordu. Macron'un "İyiyim" cevabı sonrası ise Erdoğan "İyiymiş, iyi olduğu zamanlar da oluyor demek ki" karşılığını verdi.