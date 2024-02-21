Erdoğan'dan Kaan açıklaması: Parçası 'kalorifer peteğine benziyor' diyen hazımsızlara rağmen uçağımız göklerle buluştu

AK Parti'nin Afyonkarahisar mitinginde konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, bu sabah ilk uçuşunu yapan yerli savaş uçağımız Kaan ile ilgili de değerlendirmelerde bulundu. Bir gazetenin yaptığı habere tepki göstererek "Parçası 'kalorifer peteğine benziyor' diyen hazımsızlara rağmen uçağımız göklerle buluştu" diyen Erdoğan, Kaan'ın uçuş görüntülerini de mitinge katılanlara izletti.

YERLİ SAVAŞ UÇAĞI KAAN ERDOĞAN'IN GÜNDEMİNDE

Türkiye'nin yerli savaş uçağı Kaan bu sabah ilk uçuşunu başarıyla gerçekleştirirken, AK Parti'nin Afyonkarahisar mitinginde konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan da yaşanan gelişmeyi duyurdu.

"DAHA DURUN BAKALIM NELER GELECEK NELER"

Cumhurbaşkanı Erdoğan şöyle konuştu: "Bugün Türk savunma sanayiinin gurur günlerinden birini daha yaşadık. Milli muharip uçağımız Kaan bu sabah ilk uçuşunu başarıyla gerçekleştirdi. Yaptık ve yapmaya devam edeceğiz. Daha neler gelecek neler? İnsansız uçakları yaptık. Akıncı'yı yaptık. Daha durun bakalım neler gelecek neler? Kızılelma'yı yaptık. Bu Kızılelma F-16'nın taşıdığı bombayı taşıyor. Kaan aynı F-16 gibi."

MUHALEFETİN ELEŞTİRİLERİNE SERT YANIT VERDİ

Muhalefetin eleştirilerine de değinen Cumhurbaşkanı Erdoğan; "Türkiye kendi 5. nesil savaş uçağını üretme yolunda çok kritik bir aşamayı daha geride bıraktı. Ne demişlerdi? 'Yapamazlar.' Bu özgüven fukaralarına, parçası kalorifer peteğine benziyor diyen hazımsızlara, ilk andan itibaren Kaan projesini baltalamaya çalışan işbirlikçilere rağmen milli muharip uçağımız hamdolsun bugün göklerle buluştu.

"KAAN DOSTA GÜVEN, DÜŞMANA KORKU SALACAK"

Rabbim emeği geçen herkesten razı olsun. Dosta güven, düşmana korku salan Kaan'ımızın diğer testlerini de süratle tamamlamak için çalışmalarımızı yoğunlaştıracağız. Önümüzdeki dönemde savunma sanayide milletimize yeni müjdeler vereceğiz."