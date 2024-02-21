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Erdoğan'dan Kaan açıklaması: Parçası 'kalorifer peteğine benziyor' diyen hazımsızlara rağmen uçağımız göklerle buluştu

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, bu sabah ilk uçuşunu gerçekleştiren yerli savaş uçağımız Kaan ile ilgili açıklamalarda bulundu. AK Parti'nin Afyonkarahisar mitinginde Kaan'ın uçuş görüntülerini izleten Erdoğan, bir gazetenin yaptığı habere tepki gösterip "Parçası 'kalorifer peteğine benziyor' diyen hazımsızlara rağmen uçağımız göklerle buluştu" ifadelerini kullandı.

AK Parti'nin Afyonkarahisar mitinginde konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, bu sabah ilk uçuşunu yapan yerli savaş uçağımız Kaan ile ilgili de değerlendirmelerde bulundu. Bir gazetenin yaptığı habere tepki göstererek "Parçası 'kalorifer peteğine benziyor' diyen hazımsızlara rağmen uçağımız göklerle buluştu" diyen Erdoğan, Kaan'ın uçuş görüntülerini de mitinge katılanlara izletti.

YERLİ SAVAŞ UÇAĞI KAAN ERDOĞAN'IN GÜNDEMİNDE

Türkiye'nin yerli savaş uçağı Kaan bu sabah ilk uçuşunu başarıyla gerçekleştirirken, AK Parti'nin Afyonkarahisar mitinginde konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan da yaşanan gelişmeyi duyurdu.

Erdoğan'dan Kaan açıklaması: Parçası 'kalorifer peteğine benziyor' diyen hazımsızlara rağmen uçağımız göklerle buluştu

"DAHA DURUN BAKALIM NELER GELECEK NELER"

Cumhurbaşkanı Erdoğan şöyle konuştu: "Bugün Türk savunma sanayiinin gurur günlerinden birini daha yaşadık. Milli muharip uçağımız Kaan bu sabah ilk uçuşunu başarıyla gerçekleştirdi. Yaptık ve yapmaya devam edeceğiz. Daha neler gelecek neler? İnsansız uçakları yaptık. Akıncı'yı yaptık. Daha durun bakalım neler gelecek neler? Kızılelma'yı yaptık. Bu Kızılelma F-16'nın taşıdığı bombayı taşıyor. Kaan aynı F-16 gibi."

Erdoğan'dan Kaan açıklaması: Parçası 'kalorifer peteğine benziyor' diyen hazımsızlara rağmen uçağımız göklerle buluştu

MUHALEFETİN ELEŞTİRİLERİNE SERT YANIT VERDİ

Muhalefetin eleştirilerine de değinen Cumhurbaşkanı Erdoğan; "Türkiye kendi 5. nesil savaş uçağını üretme yolunda çok kritik bir aşamayı daha geride bıraktı. Ne demişlerdi? 'Yapamazlar.' Bu özgüven fukaralarına, parçası kalorifer peteğine benziyor diyen hazımsızlara, ilk andan itibaren Kaan projesini baltalamaya çalışan işbirlikçilere rağmen milli muharip uçağımız hamdolsun bugün göklerle buluştu.

Erdoğan'dan Kaan açıklaması: Parçası 'kalorifer peteğine benziyor' diyen hazımsızlara rağmen uçağımız göklerle buluştu

"KAAN DOSTA GÜVEN, DÜŞMANA KORKU SALACAK"

Rabbim emeği geçen herkesten razı olsun. Dosta güven, düşmana korku salan Kaan'ımızın diğer testlerini de süratle tamamlamak için çalışmalarımızı yoğunlaştıracağız. Önümüzdeki dönemde savunma sanayide milletimize yeni müjdeler vereceğiz."

Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
Haberler.com - Politika

Milli Muharip Uçak Politika Güncel Haberler

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Yorumlar (17)

sivri:

motoru 1980 model f16 ama onu neden söylemiyorsun sayın cumhurbaşkanı

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i.SARI:

Şöyle ki; 2027 yılında kendi motorumuz ile uçacak. O aradaki zamanı boşa harcamamak için geri kalan sistemleri hazır hale getiriyorlar. 2028 yılında hava kuvvetlerine teslim edilecek. Takipte kal meraklı şey seni.

yanıt125
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halit kaktüs:

O da yolda cahil kardeşim, oku, araştır biraz. 2030 gibi kullanılmaya başlanacak.

yanıt48
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I Bor :

Yürü Reis, bu yüce, gerçek Türk milleti arkanda, durmak yok, yıla devam.

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Tutankamon Hoca:

Bu seçimler oldukca daha cok ucurursunuz amerikanın uzay üssünden kalkan elon mask'ın roketini kimse konuşmaz bizim astronotu tüm dünya konuşur ahaha

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Arslaner:

Yaparsa Reisss yapar gerisi hikaye.

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Onemli Degil:

Bildigim Kadari Ile Kendisi Ucak Muhendisi Degildi Galiba..

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Hülagü Han:

F16 ile akrabalığı var mı acaba

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GÖBEĞİNİ KAŞIYAN ADAM :

Emeklilere seyyanen zam gelmedikçe o uçak birilerine girecek!

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Cevdet Karaduman:

F16 lardan kurtulalım artık bravo herkese.

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