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Cumhurbaşkanı Erdoğan: Hamas sadece kendi topraklarını değil, Anadolu'yu da savunuyor

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Cumhurbaşkanı Erdoğan geçtiğimiz haftalardaki bir açıklamasında Kuvayı Milliye'ye benzettiği Hamas'la ilgili yeni bir çıkış yaptı. AK Parti'nin Ankara Kızılcahamam'da düzenlenen "31. İstişare ve Değerlendirme Toplantısı"nda konuşan Erdoğan, "Hamas ve Filistin halkı sadece kendi topraklarını savunmuyor. Aynı zamanda arzı mevud hezeyanına karşı Anadolu'yu savunuyor." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ak Parti'nin Kızılcahamam'da düzenlenen "31. İstişare ve Değerlendirme Toplantısı"nda Hamas ile ilgili dikkat çeken ifadeler kullandı. Erdoğan, "Hamas ve Filistin halkı sadece kendi topraklarını savunmuyor. Aynı zamanda arzı mevud hezeyanına karşı Anadolu'yu savunuyor." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ak Parti'nin, "Türkiye'nin Ortak Aklı" temasıyla Ankara Kızılcahamam'da bir otelde düzenlenen "31. İstişare ve Değerlendirme Toplantısı"nın kapanışında konuştu.

Erdoğan'dan Hamas açıklaması: Sadece kendi topraklarını değil, Anadolu'yu da savunuyorlar

"FİLİSTİNLİ ÇOCUKLAR 76 YILDIR ŞIMARIK BİR DEVLET TARAFINDAN ÖLDÜRÜLÜYOR"

Filistin halkının tam 76 yıldır zulme maruz kaldığının altını çizen Erdoğan, Filistin'in topraklarının 76 yıldır aşama aşama gasbedildiğini kaydetti. Erdoğan, "Filistin'de katliam 76 yıldır kesintisiz devam ediyor. Filistinli çocuklar 76 yıldır şımarık bir devlet tarafından öldürülüyor. 7 Ekim'den bu yana Gazze'de şahit olunan barbarlık, Filistin halkının 76 yıldır her gün yaşadığı vahşetin, insanlığın geri kalanı tarafından görülmesini sağladı." dedi.

"HAMAS AYNI ZAMANDA ARZI MEVUD HEZEYANINA KARŞI ANADOLU'YU SAVUNUYOR"

"Türkiye olarak bu zulme, bu katliama 76 yıldır devam eden bu adaletsizliğe her platformda itiraz ediyoruz." ifadesini kullanan Erdoğan, "Tüm imkanlarımızla Filistin halkının yanında dimdik duruyoruz ve duracağız. Hiçbir baskı, tehdit, küstahlık bunu değiştirmeyecek. Varsın birileri rahatsız olur, varsın birileri İsrail'e şirinlik yapsın, varsın birileri Filistin direnişine çamur atacak kadar vicdanını kaybetsin. Biz Filistinli kardeşlerimizin nasıl zorlu, önemli ve kahramanca bir mücadele verdiklerini gayet iyi biliyoruz. Hamas ve Filistin halkı sadece kendi topraklarını savunmuyor. Aynı zamanda arzı mevud hezeyanına karşı Anadolu'yu savunuyor." şeklinde konuştu.

Erdoğan'dan Hamas açıklaması: Sadece kendi topraklarını değil, Anadolu'yu da savunuyorlar

"NETANYAHU DENEN BARBARA ARTIK BİR 'DUR' DENİLMELİDİR"

Erdoğan konuşmasının devamında, "Filistinli kardeşlerimiz Gazze'de insanlığı, insani değerleri savunuyor. İsrailli yöneticilerin yaptığı açıklamalar bunu teyit ve tasdik etmektedir. Hamas daha önceki ateşkes önerisi gibi Amerikan Başkanı Biden'ın son teklifine de müspet yaklaştığını açıkladı. Netanyahu'nun cevabı ise yine kan dökmek, katliam yapmak, işgal ve soykırım politikasının şiddetini artırmak olmuştur. Kendi ülkesiyle birlikte bölgemizi ve tüm dünyayı büyük bir felakete sürükleyen Netanyahu denen bu barbara, bu hayduda, gözünü kan bürümüş bu muhterise artık bir 'dur' denilmelidir." ifadelerini kullandı.

ERDOĞAN, HAMAS'I KUVAYIMİLLİYE'YE BENZETMİŞTİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan, nisan ayındaki AK Parti TBMM Grup Toplantısı'nda yaptığı konuşmada Hamas'ı Kuvayımilliye'ye benzeterek, "Milli Mücadele sırasında Türkiye'deki Kuvayımilliye ne ise Hamas da işte aynen odur. Bunu söylemenin de bir bedeli olduğunun elbette farkındayız. Böyle bir dönemde hakkı ve hakikati haykırmanın zor olduğunu biliyoruz. Ama bütün dünya bilsin, anlasın, idrak etsin: Ne suikast girişimlerine, ne darbe girişimlerinize, ne ekonomik saldırılarınıza, ne de algı operasyonlarınıza boyun eğeceğiz. Tayyip Erdoğan olarak tek başıma kalsam dahi, Allah ömür verdikçe Filistin mücadelesini savunmaya, mazlum Filistin halkının sesi olmaya devam edeceğim, devam edeceğiz." demişti.

Kaynak: AA / Politika

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