Erdoğan'dan 'Dilruba Kayserilioğlu' açıklaması: Millete hakaret edenleri millet affetmez

Cumhurbaşkanı Erdoğan, sokak röportajındaki sözleri nedeniyle tutuklanıp daha sonra tahliye edilen Dilruba Kayserilioğlu ile ilgili açıklama yaptı. Erdoğan, "Millete hakaret edenleri kahramanlaştıranları millet asla affetmez. Türkiye'yle ilgili karanlık senaryolara bilerek veya bilmeyerek figüranlık yapanları bu necip millet hiçbir zaman affetmez." dedi.

ERDOĞAN'DAN "DİLRUBA" AÇIKLAMASI

Bir sokak röportajındaki sözleri nedeniyle Cumhurbaşkanı'na hakaret suçundan tutuklanan Dilruba Kayserilioğlu, geçtiğimiz günlerde tahliye edildi. Olayın yankıları sürerken konuya ilişkin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan açıklama geldi.

"MİLLET AFFETMEZ"

Twitter hesabından açıklama yapan Erdoğan şunları söyledi: "Son günlerde altı harlanan nefret ve kavga siyasetinin ne demokrasimize ne de milletimize hiçbir fayda sağlamadığını artık herkesin görmesi, kabullenmesi ve buna göre siyaset üretmesi gerekiyor. Millete hakaret edenleri kahramanlaştıranları millet asla affetmez.

"GERİLİMİ KÖRÜKLEYEN HER TÜRLÜ YAKLAŞIMI REDDEDİYORUZ"

Türkiye'yle ilgili karanlık senaryolara bilerek veya bilmeyerek figüranlık yapanları bu necip millet hiçbir zaman affetmez. Bölgemizi çepeçevre saran istikrarsızlık ve çatışma iklimi ortadadır. Siyaset başta olmak üzere her alanda nezakete, iş birliğine, diyaloğa çok fazla ihtiyaç duyduğumuz günlerden geçiyoruz. Gerilimi körükleyen, kutuplaştırmayı derinleştiren, 85 milyonun fertleri arasına nifak duvarları ören her türlü yaklaşımı reddediyoruz. İnşallah biz bu konuda üzerimize düşeni yapmaya devam edeceğiz."