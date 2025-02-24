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Erdoğan'dan dikkat çeken MKYK hamlesi! Vekillere "gel gel" yapmış

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Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın partilerinden istifa ederek AK Parti'ye katılan vekillerin tamamına MKYK'da yer vermesi dikkat çekti. AK Parti kaynaklarından edinilen bilgiye göre Erdoğan bu hamleyle hem gelecek olan vekillere "yeriniz sağlam" mesajını verdi hem de "gel gel" yaptı. Erdoğan'ın erken seçim kararı aldırmak için gelecek vekillere "açık kapı" politikası uygulayacağı ifade ediliyor.

Ak Parti'nin dün Ankara Spor Salonu'nda gerçekleşen 8. Olağan Büyük Kongresi'nde birçok ilke imza atıldı. İYİ Parti, Gelecek Partisi ve Yeniden Refah Partisi'nden istifa ederek AK Parti MKYK'sında yer aldı.

VEKİLLERİN TAMAMI MKYK'DA YER ALDI

Gelecek Partisi'nden gelen Serap Yazıcı Özbudun ile Nedim Yamalı ve İYİ Parti'den istifa ederek AK Parti'ye geçen Nebi Hatipoğlu, Seyithan İzsiz, Dursun Ataş, Ünal Karaman ve Kürşad Zorlu MKYK'ya girdi. Yeniden Refah Partisi'nden istifa eden Suat Pamukçu da Parti İçi Demokrasi Hakem Kurulu üyesi oldu.

Erdoğan'dan dikkat çeken MKYK hamlesi! Vekillere 'gel gel' yapmış

"ERDOĞAN 'YERİNİZ SAĞLAM' MESAJI VERDİ"

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bu hamlesi Ankara'da da geniş yankı uyandırırken Hürriyet Gazetesi yazarı Abdulkadir Selvi ise bu olayın perde arkasını yazdı.

Selvi'ye göre Cumhurbaşkanı Erdoğan, diğer partilerden gelen milletvekillerine MKYK'da yer vererek hem gelecek olan milletvekillerine "yeriniz sağlam" mesajını verdi hem de gel gel yaptı.

Erdoğan'dan dikkat çeken MKYK hamlesi! Vekillere 'gel gel' yapmış

AÇIK KAPI POLİTİKASI UYGULAYACAK

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, Meclis'ten erken seçimi kararı aldırmak için diğer partilerden gelecek milletvekillerine karşı "açık kapı" politikası uygulayacağı ifade ediliyor.

Erdoğan'dan dikkat çeken MKYK hamlesi! Vekillere
Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
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Yorumlar (5)

Haber YorumlarıSezgin Sezgin:

AKP MKYK üyesi olmak çok mu önemli bir şey...Bunun için gideni aklına şaşarım..

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Haber Yorumlarıosman kara:

Kısa süreli menfaatler uğruna kendilerini bitiren siyasiler

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Haber YorumlarıMuharrem Güreli:

Firavunluga 1 adım kaldı

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Haber Yorumlarıufo:

fraldaklık bu ilke yok siyaset ahlakı yok hukuk adalet yok anladığım kadarıyla bunları isteyende yok sonuç ülke tepetaklak

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Haber Yorumlarımehmet:

ne koltukmuş kalmamak için yada oturmak için satan satana. bunlarmı memleket yönetecek. çıkarları için memleket satar.

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