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Erdoğan'dan 6.2'lik deprem sonrası yeni hazırlık sinyali

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, 6.2'lik İstanbul depremi sonrası kentsel dönüşüm çalışmalarına ilişkin yeni hazırlık sinyallerini verdi. Erdoğan "Ülkemiz için hayat memat meselesi olan kentsel dönüşümde kapsamlı hazırlıklar içindeyiz. Bu meselede artık kimsenin kaprisleriyle vakit kaybedemeyiz. İdeolojik takıntılarını milletin mal ve can güvenliğinin önünde engel olanlarla uğraşacak durumumuz yok" dedi.

Türkiye 6 Şubat depremleri sonrası adeta bir beşik gibi sallanmaya devam ederken son olarak İstanbul'da meydana gelen 6.2 büyüklüğündeki sarsıntı depreme ne kadar hazırlıklı olduğumuz konusunda endişeleri de beraberinde getirdi.

"KENTSEL DÖNÜŞÜMDE KAPSAMLI HAZIRLIK İÇİNDEYİZ"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türk Kızılay Genel Kurulu'nda kentsel dönüşüm çalışmalarına ilişkin yeni hazırlık sinyallerini verdi. Erdoğan, "6 Şubat depremlerinin açtığı yaraları hızla sarıyoruz. 201 bin konutun anahtarını hak sahiplerine teslim ettik. Bu sayıyı 453 bine yükselteceğiz. Eskisinden daha modern daha güçlü hale getirinceye kadar şehirlerimizi ihya ve inşa edeceğiz. Ülkemiz için hayat memat meselesi olan kentsel dönüşümde kapsamlı hazırlık içindeyiz. Yarısı bizden kampanyasının güncel rakamlarını paylaştık. Artık kimsenin kaprisleri ile artık vakit kaybedemeyiz.

"BUNLAR MİLLETLE DAHİ TASADA VE SEVİNÇTE BİRLEŞEMİYOR"

İdeolojik düşüncelerini önceleyenlerle uğraşamayız. Ülkemizde sayısı az ama sesi çok çıkan bir kesim var. Bunlar milletle dahi tasada ve sevinçte birleşemiyor. Her meseleyi istismar ederek ülkemize çok büyük kötülük yapıyor. Afetlerde dayanışmanın milli mesele olduğunu kabullenemiyorlar. 6 Şubat'ta neler yaşandığını hepimiz hatırlıyoruz. Bizim deprem turisti dediğimiz güruh hemen istismara başlamıştı. Akla sığmayan ithamlarla devletimize saldırdılar. Yardım kuruluşlarını hedef gösterdiler.

"YARDIM KURULUŞLARINA İFTİRA ATANLAR ORTALIKTA YOK"

Yüreği yanık vatandaşları işleri bitince trajedileri ile baş başa bırakıp arkalarına bakmadan çekip gittiler. Yıkıntılar ile fotoğraf çektirip sessiz sedasız ortadan kayboldular. Ortalığı velveleye verenlerin deprem üzerinden yardım kuruluşlarına iftira atanlar ortalıkta yok. Belediyelerimiz, vakıflarımız, gönüllü kuruluşlarımız halen oradalar. Milletin derdi ile dertlenen kurumlardan biri Kızılay'dır" ifadelerini kullandı.

Erdoğan'dan 6.2'lik deprem sonrası yeni hazırlık sinyali
Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
Haberler.com - Politika
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Yorumlar (9)

Haber YorumlarıMr Camel:

kentsel dönüşüm adı altında bir çok kişinin yerlerini devlet zoru ile aldınız hatay da gördük kanal istanbul çalışmalarına devam ediyorsunuz sonra istanbul a ihanet ettik diyorsunuz erdoğan bu saat den sonra inandırıcılığını kaybetti

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Haber Yorumlarısade vatandaş:

marmara depreminden sonra çeyrek asıra yakın İstanbulu siz yönettiniz o zaman belki kupon arazilerden fırsat bulup yapmadıklarınızı seçimleri defalarca kaybettikten sonramı yapacaksınız şmdiye kadar hangi sözü verdinizde tuttunuz

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Haber YorumlarıEmrah Emir:

kentsel dönüşüm bahane seçim yaklaşıyor yeni rant kapısı açmak tek derdiniz

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Haber Yorumlarıyunussbayern:

Akkoyunlar makarnacılar çorbacılar inandı….

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Haber YorumlarıMelih İnce:

Aylardır gürül gürül faiz veriyorsunuz. NAS diye yola çıkıldı, PAS diye güncellendi. DÖNÜŞÜM dersiniz, RANT olur sonucu

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Haber YorumlarıÖzkan Nebioğlugil:

imar barışı adı altında çürük binalara para karşılığı oturma ve kat hakkı veren kimdi acaba?. Sazlı dere , kurbağalı dereyi imara açıp milleti sele veren kimdi acaba?. Kentsel dönüşüm projesi adı altında fahiş fiyatla ev satışı yapıp, bu evleri de durumu iyi olan Araplara satan kimdi acaba?.

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Haber YorumlarıSeyYah Saruhanli:

adamların evini yıkıp 1 2 milyon borca sokuyorsun yaptıgın ev ne kadar saglam olacak oda sorgulanır calısmalar icindeysen neden deprem için japonyanın yapmış oldu sistemi çalışmıyorsunuz binaların altında dönen sansör yapmak zor degil bence.ve kullanıllan herşeyi denetlemelisiniz adamlar kagıttan tugla yapmıs .binaların altına sansur sistemi kolon kontrolü ve yapılışında kullanılan herşey denetlemeniz lazım.

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Haber YorumlarıMesut123:

Yine millet suçlu... Siz adamın on liralık yerini alıp iki liralık verirseniz tabiki kabul görmez... Kaprismis... İnsanların haklarını araması ne zaman kapris oldu

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Haber Yorumlarıİzzet :

hayırlı olsun Türkçede bir eksik Memati oda geldi

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