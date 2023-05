Erdoğan: Kılıçdaroğlu koltuğunu kaybedeceğini anladıkça zehirli bir siyaset diline sarıldı

Cumhurbaşkanı Erdoğan bugün basına kapalı gerçekleşen istişare toplantısına başkanlık etti. Görüşmede seçim sürecini değerlendiren Cumhurbaşkanı Erdoğan 2. tur için de önemli mesajlar verdi.

"MESAJLAR SÜRECİN NASIL GEÇECEĞİNİ GÖSTERİYOR"

Millet İttifakı'nın adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nun bugün düzenlediği basın toplantısında kendisine yönelik sarf ettiği sözlere sert tepki gösteren Cumhurbaşkanı Erdoğan "14 Mayıs gecesinden itibaren muhalefetin buram buram provokasyon kokan mesajları, önümüzdeki sürecin nasıl geçeceğini gösteriyor. CHP Genel Başkanı, koltuğunu kaybedeceğini anladıkça daha da çirkinleşmekte, zehirli bir siyaset diline sarılmaktadır.

"BİZ BU OYUNA ASLA VE ASLA GELMEYECEĞİZ"

Kendi dipsiz karanlığına, ülkeyi ve milleti de sürüklemeye çalışmaktadır. Biz, bu oyuna asla ve asla gelmeyeceğiz. Duruşumuzu bozmayacak, soğukkanlılığımızı muhafaza edeceğiz" ifadelerini kullandı.

"YENİ BİR İNSANIMIZI DAHA SAFLARIMIZA KATMANIN PEŞİNDE OLACAĞIZ"

"Son 21 yıldır olduğu gibi kendi işimize bakacağız, kendi gündemimize odaklanacağız" diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan "Milletimizin karşısına yine hizmetlerimizle, eserlerimizle ve projelerimizle çıkacağız. Gönüller fethetmenin, yeni bir insanımızı daha saflarımıza katmanın peşinde olacağız. Elbette tüm bunları yaparken seçim günü sandıklara sahip çıkmayı da ihmal etmeyeceğiz.

"YÜKÜMÜZ AĞIR, MESULİYETİMİZ BÜYÜK"

Hiçbir vatandaşımızın oyunun zayi olmasına, gasp edilmesine, sandık başı oyunlarıyla yok sayılmasına fırsat vermeyeceğiz. Yükümüz ağır, mesuliyetimiz büyük, görevimiz zordur. Buradaki her bir dava arkadaşımızın vazifesine dört elle sarılacağına yürekten inanıyorum" ifadelerini kullandı.

KILIÇDAROĞLU NE DEDİ?

Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu bugün düzenlediği basın toplantısında "Erdoğan, açıkça söylüyorum, sen ülkenin sınırlarına, namusuna sahip çıkmadın. Bu ülkeye bile bile 10 milyondan fazla mülteci getirdin. Bu da yetmedi, ithal oy sağlamak için Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlığını haraç mezat sattın. Kendi vatandaşlarımızı mülteci konumuna düşürdün. Buradan ilan ediyorum, ben iktidara gelir gelmez tüm mültecileri evlerine göndereceğim, nokta. Erdoğan, sen bu ülkeyi uyuşturucu baronlarına teslim. Anneleri babaları, uyuşturucu tacirleri karşısında çaresiz bıraktın. Memleket, mafya babalarının barınağına döndü" ifadelerini kullandı.

"SİNAN ATEŞ'İN HESABINI SORACAĞIM"

Kılıçdaroğlu, iktidara gelir gelmez bu uyuşturucu baronlarının tamamının "kökünü kazıyacağını" ifade ederek, konuşmasını şöyle sürdürdü: "Bu sebeple, iki adet torbacıya öldürttüğünüz gerçek ülkücü kardeşimiz Sinan Ateş'in hesabını, kuytuda saklanan suçlulardan soracağım. Yanan yürekleri soğutacağım, nokta. Erdoğan, sen parmağındaki tek yüzükle iktidara geldin. 'Eğer bu yüzükten fazla bir şeyim varsa bana hırsız diyebilirsiniz' dedin. Ama şimdi kendini, aileni ve etrafındakilerin yedi sülalesini zengin ettin. Karun gibi yaptın onları. Bak Erdoğan, ben hiçbir zaman çalmadım, çırpmadım. Buna tenezzül bile etmedim. Buradan ilan ediyorum, devletin ve milletin beş kuruşunda gözü olanın, beytülmale el uzatanın gözünü çıkaracağım, gözünü çıkaracağım ve alacağım o paraları. Ayrıca, söz verdim milletime burunlarından fitil fitil getireceğim. Bu memlekette vatansever ve namuslu kamu görevlileri var. Bunu da hiç kimse unutmasın."

"BUNLAR KALIRSA 10 MİLYONDAN FAZLA SIĞINMACI DAHA GELECEK"

Yeni bir seçime giderken vatandaşlara da seslenmek istediğini belirten Kılıçdaroğlu, "Farkında mısınız? Bunlar kalırsa 10 milyondan fazla sığınmacı daha Türkiye'ye gelecek. Farkında mısınız? Bunlar kalırsa dolar 30 liraya dayanacak, bir kuru ekmek 10 liraya çıktığında sefalet derinleşecek. Bu kaçaklar sığınmacılar, potansiyel suç makinesine dönüşecek, yağmalar başlayacak." dedi.

"HER MEŞREPTEN TERÖRİSTİ MECLİS'E SOKACAKLAR"

Kılıçdaroğlu, konuşmasını şöyle tamamladı: "Farkında mısınız? Bunlar kalırsa şehirler, sığınmacıların, mafya çetelerinin, uyuşturucu baronlarının kontrolüne geçecek. Farkında mısınız? Bunlar kalırsa, kadın cinayetleri artarak devam edecek, genç kızlar sokaklarda kendi başlarına gezemeyecekler ve çıkamayacaklar. Farkında mısınız? Bunlar kalırsa, domuz bağıyla insanlarımızı öldüren, iktidara ortak olacak. Farkında mısınız? Bunlar, teröristlere taviz vererek ülkeyi yönetecek her meşrepten teröristi memlekete ve Meclis'e sokacaklar. Kimse kusura bakmasın, biz buna asla izin vermeyeceğiz. Vatanını seven hiç kimse buna izin vermeyecek, nokta. Bunun için 28 Mayıs'ta sandığa gitmek ve tehlikeleri önlemek hepimizin ahlaki, vicdani ve vatani bir mecburiyetidir. Ahlaki, vicdani ve vatani bir mecburiyet var omuzlarımızda ve gideceğiz oylarımızı kullanacağız. Ve bunların tamamını düşünerek, işte bunun için en az 1 milyon insan sandık başında olacağız. Söz mü? En az 1 milyon insan sandık başında olacağız, güvenliği sağlayacağız. Sevgili vatandaşım seni de oy attığın sandığın başında bekliyorum. Dün söyledim yine söylüyorum, biz bu vatanı sokakta bulmadık, milletim ayağa kalksın. Vatanını seven, bizimle omuz omuza versin. Vatanını seven sandığa gelsin."

Sizce 2. turda seçimi kim kazanacak? — Haberler.com (@Haberler) May 15, 2023