Erdoğan: 'Bunların limona çok ihtiyacı olacak'

Cumhur İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı Recep Tayyip Erdoğan, bugün Edirne'de miting düzenledi. Erdoğan, Selimiye Meydanı'nda mitingde özetle şunları söyledi:

"SENİN GİBİLERE BU TEFECİLER PARA VERMEZ"

"Edirne, Rumeli'den dönüş acılarımızı hiçbir zaman aklından çıkarmamış, Rumeli'ye asla elveda dememiş bir şehrimizdir. Bunun için Edirne, ülkesinin bütünlüğüne, milletinin birliğine, bayrağında ve ezanında sembolleştirdiği istiklaline göz dikenleri asla affetmez. Görüyorsunuz değil mi? CHP miting yapıyor. Meydanı dolduran bölücü örgüt sempatizanları ne diyor? 'Dişe diş, kana kan' diye slogan atıyor. Bölücü terör örgütünün her gün yeni bir elebaşı çıkıp bay bay Kemal'e destek açıklaması yapıyor. Edirne'de yatan ve elinde 51 vatandaşımızın kanı olan Selo, cezaevinden destek mesajları yağdırıyor. Devamlı, malum ziyarete geliyorlar. Yurt dışına kaçan FETÖ'cüler, CHP'nin reklam ajansı gibi çalışıyor. Her gün bir yabancı dergide, gazetede, bizim aleyhimize, bay bay Kemal'in lehine kapaklar yapılıyor, manşetler atılıyor. Avrupa'sından Amerika'sına her yerden koalisyon masasına destek yağıyor. Bütün bunlara CHP yönetiminden, koalisyonun diğer ortaklarından herhangi bir itiraz geldiğini duydunuz mu? Bölücülere dönüp 'Siz kim oluyorsunuz da bize oy istiyorsunuz' diyeni gördünüz mü? FETÖ'cülere dönüp 'Siz ülkenize ihanet ettiniz, kesin sesinizi' diyeni gördünüz mü? Yabancı medyaya dönüp 'Bizim seçimimizden size ne' diyenini gördünüz mü? Tam tersine, hepsiyle de kapalı kapılar ardında yaptıkları pazarlıkların utancıyla sürekli eveleyip geveliyorlar. Kimine bakanlık sözü vermişler, kimine cezaevlerini boşaltma sözü vermişler. Neymiş; İmralı'nın kapısını kıracaklarmış, Öcalan'ı dışarı çıkaracaklarmış, Selo'yu dışarı çıkaracaklarmış. Erdoğan Cumhurbaşkanlığı'na devam ettiği sürece hakkı, hukuku, adaleti biz size teslim etmeyiz. Kimine de kamudan attığımız militanlarını devlete doldurma sözü vermiş bay bay Kemal. Kimine ekonomimizi tefecilere teslim etme sözü vermişler. Hani 300 milyar dolar, Londra tefecilerinden alacak ya öyle bir söz vermiş. ya sen avucunu yalarsın, avucunu. Senin gibilere bu tefeciler para vermez.

Gittiğimiz her şehirde milletimiz bizi, geçtiğimiz sokaklardan miting meydanına kadar her yerde geçmişte görülmemiş kalabalıklarla bağrına basıyorsa işte tüm bu hakikatleri gördüğü içindir. İşte az önce Kırklareli'ndeydik. 20 bin kişi vardı. Onlarla buluştuk. Şimdi buranın henüz rakamını almadım. Bugüne kadar ağzından yalandan başka bir şey çıkmayan; 'namus, şeref sözü' diyerek verdiği teminatların ertesi gün tam tersini yapan birine bu ülke emanet edilir mi? Kurduğu masayı bizzat kendi ortaklarının kumar masası olarak tarif ettiği birine bu ülke emanet edilir mi?

Daha önemlisi; aile yapımızı, gözümüzün nuru evlatlarımızın geleceğini LGBT türü sapkınların eline bırakmaya… CHP LGBT'ci mi? İYİ Parti LGBT'ci mi? HADEP LGBT'ci mi? Yanındakiler LGBT'ci mi? Şimdi gelelim bize. AK Parti'ye LGBT girebilir mi? MHP'ye girebilir mi? Cumhur İttifakı'nın diğer ortaklarına LGBT sızabilir mi?

"KENDİ PROVOKASYONLARIYLA OLAY ÇIKARIP, ONDAN SONRA DA UTANMADAN ŞEHİRLERİMİZİ KARALAMAYA ÇALIŞIYORLAR"

Hani Edirne türküsünde ne var? 'Ayılana gazoz, bayılana limon.' Öyle mi? İşte 14 Mayıs sabahı, bunların limona çok ihtiyacı olacak. Hani bunların sokağa attıkları limonlar var ya. Onları bunlar için hazırlıyormuş. Kaybedeceklerini anladıkları için şimdiden çamura yatmaya başladılar. Her partinin temsilcisinin yer aldığı heyetlerin gözetiminde yürütülen çalışmaların üzerine, sanki bunu bilmiyormuş gibi gölge düşürmeye kalkıyorlar. Bilhassa teknolojik imkanların böylesine geliştiği bir dönemde artık bu numaralar bayatladı. Kendi provokasyonlarıyla olay çıkarıp, ondan sonra da utanmadan şehirlerimizi karalamaya çalışıyorlar. İşte dün İstanbul'u gördünüz. 1 milyon 700 bin insan Atatürk Havalimanı'ndaydı. Milleti tahrik ederek, buna güçleri yetmeyince tahkir ederek, yaşayacakları hezimete şimdiden kılıf arıyorlar. Resmi rakamı aldırdım. Şu anda Edirne'de karşımda 25 bin kişi var.

"TELEFON REHBERİNİZİ KARIŞTIRIP HER GÜN 5-10 AHBABINIZI ARAYARAK KENDİSİNE 14 MAYIS'IN ÖNEMİNİ ANLATIP, SELAMIMLA DESTEĞİNİZİ İSTEMENİZİ BEKLİYORUM"

Aynı senaryoyu bir önceki seçimlerde de bunlar sahnelediler. Ama bu sefer başaramayacaklar. Bu milleti kirli oyunlarına alet edemeyecekler. Ebedi ve ezeli kardeşliğimize leke süremeyecekler. Sizlerden ricam, 14 Mayıs'ta sandıklara iyi sahip çıkmanızdır. Sadece bu da yetmez. 14 Mayıs'a kadar, hala tercih konusunda kafası karışık en az bir komşunuzu, akrabanızı, eşinizi, dostunuzu bulup, kendisini Türkiye Yüzyılı safına katmanızı istiyorum. Buna hazır mıyız? Aynı şekilde sizlerden, telefon rehberinizi karıştırıp her gün 5-10 ahbabınızı arayarak kendisine 14 Mayıs'ın önemini anlatıp, selamımla desteğinizi istemenizi bekliyorum.

"GIDADAN KİRAYA, HAYAT PAHALILIĞI BAŞTA OLMAK ÜZERE MİLLETİMİZİN GÜNLÜK HAYATINDA YAŞADIĞI SIKINTILARIN FARKINDAYIZ"

Gıdadan kiraya, hayat pahalılığı başta olmak üzere milletimizin günlük hayatında yaşadığı sıkıntıların farkındayız. Türkiye'nin asırlık sorunlarını nasıl biz çözüme kavuşturduysak inşallah bu sıkıntıların üstesinde de yine biz geleceğiz.

21 yıldır kazancını altyapı yatırımlarına harcarken Türkiye, modern dünyada farklı bir yere ulaştı. Eğitimden sağlığa, adaletten emniyete, ulaşımdan enerjiye, sanayiden tarıma, spordan konuta, her alanda kendisini Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün gösterdiği muasır medeniyet seviyesinin üzerine taşıyacak yatırımlar yaptık. Artık altyapı yatırımlarımızı önemli ölçüde tamamladık. Bundan sonra ülkemizin elde edeceği katma değerin büyük kısmını, milletimizin refahını artıracak çalışmalara kullanacağız."