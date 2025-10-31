Erdal İnönü 18. Yıl Dönümünde Anıldı

ESKİ Başbakan Yardımcısı Prof. Dr. Erdal İnönü, ölümünün 18'inci yıl dönümünde CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in katılımıyla Zincirlikuyu Mezarlığı'ndaki kabri başında anıldı.

Eski Sosyaldemokrat Halkçı Parti (SHP) Genel Başkanı Prof. Dr. Erdal İnönü'nün anma törenine, eşi Sevinç İnönü, CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Üsküdar Belediye Başkanı Sinem Dedetaş, CHP İstanbul Milletvekili Yunus Emre, CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik ve çok sayıda vatandaş katıldı. Törende Kur'an-ı Kerim ve dualar okundu, ardından İnönü'nün kabrine karanfiller bırakıldı.

ÖZEL: SİYASETTE MİZAHIN VE ZEKANIN BİR ARADA OLABİLECEĞİNİ ONDAN ÖĞRENDİK

CHP Genel Başkanı Özgür Özel törende yaptığı konuşmada, "Allah dualarımızı kabul etsin. Biz öğleden sonra genel başkanımızı hep birlikte anacağız. Uzun uzun onun yaşamı, bilim dünyasına ve siyasi hayatımıza yaptığı katkılar üzerine konuşacağız. Burada olan herkes ondan çok şey öğrendi. Ondan, siyasette mizahın aynı anda, aynı ciddiyetle, aynı cümlelerin içinde yer alabileceğini öğrendik. Çok derin bir zekanın ürünü olan tespitlerin, çok yalın şekilde siyasete dahil edilebileceğini öğrendik. Ona göre siyasette vakti gelmiş bir ayrılığı geciktirmemenin de bir demokratlık olduğunu öğrendik. Partimize emeği çok. Biz İnönü ailesiyle her vesileyle bir araya geliyoruz. Bugün burada Sevinç Hanım'la birlikte olmak bizim için büyük bir onur. Ayrıca geçen yılla bu yıl arasında bir fark var; Sevinç Hanım'ın yakasında Cumhuriyet Halk Partimizin rozeti var. Bu son 1 yıl içinde partiye üye olmaya karar verdiğini, beni çok duygulandıran sözlerle aktarmıştı. Bugün partimizin bir üyesi olarak da burada, genel başkanınızı anıyor olmanın mutluluğu içindeyim. Buraya gelen, katılan ve gönlü bizlerle birlikte olan herkese bir kez daha teşekkür ediyorum. Allah rahmet eylesin" dedi.

İNÖNÜ: UMUDUMUZU ASLA KAYBETMİYORUZ

Sevinç İnönü ise "Teşekkür ederim. Çok değerli sözleriniz. Zaten sizin izinizden gidiyoruz ve bütün umudumuz sizde. İnanılmaz bir motivasyon verdiniz, halk partisi adeta yeniden canlandı. İstanbul'dan ve çevreden gelen tüm arkadaşlara katılımları için candan teşekkür ediyorum. Güzel İstanbulumuz biraz perişan vaziyette ama umudumuzu asla kaybetmiyoruz. Motivasyonumuz genel başkanımızdan geliyor, bütün arkadaşlar canla başla çalışıyor. Herkese tekrar çok teşekkür ediyorum. İnşallah gelecek yıl yine görüşürüz. Bastonla yürümeyi öğrendim artık, idare ediyorum. Ne mutlu bana, değil mi başkanım? Tekrar herkese çok teşekkür ederim, sağlıklar dilerim" ifadelerini kullandı.