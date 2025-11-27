Engelli Bireylerin Topluma Kazandırılması İçin Kararlılık Vurgusu

AK Parti Zonguldak Milletvekili Saffet Bozkurt, engelli bireylerin topluma kazandırılması için kararlılıkla çalıştıklarını bildirdi.

Bozkurt, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, engelli bireylerin toplumsal hayata tam, etkin ve eşit katılımının, devletin sosyal politika anlayışının temel taşlarından biri olduğunu bildirdi.

3 Aralık Dünya Engelliler Günü'nü sadece bir farkındalık günü değil, herkese sorumluluklarını hatırlatan bir gün olarak nitelendiren Bozkurt, "Engelli vatandaşlarımız toplumumuzun bir parçasıdır, gücümüzdür, zenginliğimizdir. Her bir engelli bireyimizin içinde keşfedilmeyi bekleyen bir potansiyel vardır. Bizim görevimiz de bu potansiyeli ortaya çıkaracak imkanları sunmaktır. Onların başarıları, mutlulukları ve huzurları aynı zamanda hepimizin başarısı, mutluluğu ve huzurudur." diye konuştu.

Devletin engellilere yönelik hizmetlerinin bugün çok geniş bir yelpazeye yayıldığını dile getiren Bozkurt, evde bakım desteklerinden erişilebilirlik standartlarına, eğitimde kaynaştırma uygulamalarından özel eğitim merkezlerinin güçlendirilmesine, istihdam olanaklarının artırılmasından sosyal hakların genişletilmesine kadar pek çok alanda önemli kazanımlar elde edildiğini aktardı.

Engellilere yönelik çalışmaların sadece kamu hizmeti değil, aynı zamanda insan onuruna, eşitliğe ve adalete bağlılığın bir göstergesi olduğunu vurgulayan Bozkurt, "Bizler 'engelsiz bir Türkiye' idealine yürekten inanıyoruz. Bu idealin gereği olarak da her bir projenin, yatırımın, hizmetin arkasında durmaya devam edeceğiz. Engelli bireylerimizin sosyal, kültürel ve ekonomik hayata katılımlarını artırmak, onların yeteneklerini keşfetmelerini, üretken bireyler olarak toplumda yer almalarını sağlamak için çalışmalarımızı kararlılıkla sürdürüyoruz." dedi.