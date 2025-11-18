Engelli Bireylerin Hayatına Eşit Katılım İçin Çalışmalar Devam Ediyor

AİLE ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, "Bakanlık olarak engelli bireylerin hayatın her alanına eşit ve bağımsız katılımını güvence altına almak için çalışmalarımıza aralıksız devam ediyoruz" dedi.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Ankara'da 'Engelli Hakları İzleme ve Değerlendirme Kurulu' toplantısına katıldı. Toplantıya Bakan Göktaş'ın yanı sıra engellilere yönelik çalışmalar yapan sivil toplum kuruluşları ve bakanlık temsilcileri katıldı. Göktaş, istihdamda, engelli bireylerin fırsat eşitliğini güçlendiren daha kapsayıcı bir sistem kurduklarını ifade ederek, "Bakanlık olarak engelli bireylerin hayatın her alanına eşit ve bağımsız katılımını güvence altına almak için çalışmalarımıza aralıksız devam ediyoruz" diye konuştu.

'EĞİTİM ORTAMININ ÖĞRENCİYE UYUM SAĞLAMASI ESASTIR'

Bakan Göktaş, gündemlerinin ikinci başlığının ise eğitim alanında yürütülen çalışmalar olduğunu söyleyerek, "Kapsayıcı eğitim, sadece engelli bireylerin eğitim hakkıyla sınırlı bir mesele değildir. Aynı zamanda toplumun engelliliğe bakışını dönüştüren, eşitlik ve adalet anlayışımızı derinleştiren stratejik bir alandır. Bu yaklaşımda eğitim ortamının öğrenciye uyum sağlaması esastır ve engelli öğrencilerimizin okullara erişimi, öğrenme süreçlerine tam ve etkin katılımı güvence altına almaktır. Bugün engelli öğrencilerimiz erişim, müfredat, öğretim yöntemleri ve değerlendirme süreçlerinde çeşitli güçlüklerle karşılaşabiliyor. Bu güçlüklerin aşılabilmesi için eğitim kurumlarının, yerel yönetimlerin, sivil toplumun ve tüm paydaşların hak temelli bir bakış açısıyla daha güçlü bir iş birliği içinde olması gerekiyor. Bu noktada kurulumuz bünyesinde çalışmalarını sürdüren Kapsayıcı Eğitim Alt Çalışma Grubumuzun ortaya koyduğu tespitler bizim için yol gösterici olacak. Önerileri hem politika tasarımında hem sahadaki uygulamalarda güçlü bir rehber niteliği taşıyacak. Bu alanda kaydedilecek ilerleme, sadece eğitim hakkının hayata geçmesi anlamına gelmeyecek; aynı zamanda farkındalığı artıracak, ön yargıları azaltacak ve herkesin potansiyelini gerçekleştirdiği bir toplumun oluşmasına katkı sağlayacaktır" dedi.

'HEDEFİMİZ, HER BİR ÇOCUĞA TEMAS EDEBİLMEKTİR'

Göktaş, gelişimsel riski veya engeli olan 0-8 yaş arası çocuklar için başlatılan 'Aile Temelli Ulusal Erken Müdahale Sistemi'nin kritik bir adım olduğunun altını çizerek, "Erken çocukluk dönemi hayatın altın çağıdır. Bu sistemle desteklenmeye ihtiyaç duyan her çocuğa erken dönemde ulaşarak bakım, sağlık, koruma ve eğitim hizmetlerini tek bir noktadan sunuyoruz. Böylece ailelerle birlikte çocuğun gelişimini güçlendiren bütüncül bir yaklaşım ortaya koyuyoruz. Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı koordinasyonunda, Milli Eğitim Bakanlığı ve Sağlık Bakanlığı ile iş birliğinde çalışmalarımızı yürütüyoruz. Bu amaçla haziran ayında Ankara, Bursa, Mersin ve Kahramanmaraş'ta Erken Çocukluk Gelişim Merkezlerini kurduk. Bu dört merkezde yürüttüğümüz pilot çalışmalarla 195 çocuğumuza ve ailesine ulaştık. Ailelerle birlikte çocuğun güçlü yanlarını ve ihtiyaçlarını belirlemek için özel bir rehber kullanıyoruz. Akademisyenlerimiz tarafından geliştirilen bu rehber aynı zamanda dünyada 30'dan fazla ülkede kullanılıyor. Hedefimiz bu modeli ülkemizin dört bir yanında yaygınlaştırarak her çocuğa temas edebilmektir" diye konuştu.

'KURULUMUZ BU ANLAYIŞIN KURUMSAL BİR YANSIMASIDIR'

2025 Aile Yılı'nın pek çok alanda olduğu gibi engelli bireyler ve aileleri için daha güçlü ve erişilebilir destek mekanizmalarını hayata geçirildiği bir dönem olduğunu vurgulayan Bakan Göktaş, "Bugün ele alacağımız konular, engelli bireylerin yaşamını kolaylaştıran ve Türkiye'nin sosyal devlet vizyonunu güçlendiren kararlı bir yol yürüdüğümüzün bir göstergesidir. Engelli bireylerin haklarını güçlendirme yolculuğumuzun temelinde güçlü iş birliği, koordinasyon ve ortak sorumluluk anlayışı bulunuyor. Kurulumuz bu anlayışın kurumsal bir yansımasıdır. Kurumlar arası eşgüdümü sağlayan, uygulama süreçlerini izleyen ve politika geliştirme sürecine yön veren bu yapı, çalışmalarımıza stratejik bir rehberlik sunmaktadır. Bu sayede engellilik alanındaki hizmetlerimizin sahadaki etkisi artmakta; çalışmalarımız bütüncül ve sürdürülebilir biçimde ilerlemektedir" dedi.