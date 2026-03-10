Haberler

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Bayraktar, Romanyalı mevkidaşı Ivan ile bir araya geldi

Güncelleme:
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Fransa'nın Paris şehrinde düzenlenen 2. Nükleer Enerji Zirvesi'nde Romanya Enerji Bakanı Bogdan Ivan ile bir araya gelerek enerji alanında iş birliğini tartıştı.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Fransa'nın başkenti Paris'teki 2. Nükleer Enerji Zirvesi marjında Romanya Enerji Bakanı Bogdan Ivan ile bir araya geldi.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, 2. Nükleer Enerji Zirvesi'ne katılmak üzere bulunduğu Fransa'nın başkenti Paris'te temaslarını sürdürüyor. Bakan Bayraktar, zirve kapsamında Romanya Enerji Bakanı Bogdan Ivan ile bir araya geldi. Görüşmede küresel ve bölgesel gelişmelerin yanı sıra Türkiye-Romanya arasında enerji alanında stratejik iş birliğinin geliştirilmesine yönelik başlıklar ele alındı. Görüşmede ayrıca, Karadeniz havzasında arz güvenliğinin güçlendirilmesine yönelik hidrokarbon projeleri, yenilenebilir enerji yatırımları ve iki ülke arasındaki elektrik enterkonneksiyon hatlarının kapasitesinin artırılmasına ilişkin somut projeler ele alındı.

Bakan Bayraktar temasları kapsamında İtalya Çevre ve Enerji Güvenliği Bakanı Gilberto Pichetto Fratin ile de bir araya gelmişti. - PARİS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
