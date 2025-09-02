Haberler

Emniyetin Atatürksüz 30 Ağustos paylaşımında yeni gelişme! Medya daire başkanı görevden alındı

Emniyetin Atatürksüz 30 Ağustos paylaşımında yeni gelişme! Medya daire başkanı görevden alındı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Emniyet Genel Müdürlüğü'nün Atatürk'ü sildiği 30 Ağustos paylaşımı nedeniyle Medya Halkla İlişkiler ve Protokol Daire Başkanı Güngör Selçuk görevden alındı. Selçuk, Strateji Dairesi bünyesinde memur olarak görevlendirildi.

Emniyet Genel Müdürlüğü'nün 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamaları kapsamında yaptığı sosyal medya paylaşımında, Büyük Taarruz'a ait bir fotoğraftan Mustafa Kemal Atatürk'ün çıkarılmasıyla başlayan krizde yeni bir gelişme yaşandı.

Emniyetin Atatürksüz 30 Ağustos paylaşımında yeni gelişme! Medya daire başkanı görevden alındı

MEDYA DAİRE BAŞKANI GÖREVDEN ALINDI

T24'ün aktardığı bilgilere göre, paylaşımın hazırlanmasından sorumlu Medya Halkla İlişkiler ve Protokol (MHP) Dairesi Başkanı Güngör Selçuk, artan tepkiler üzerine görevden alındı. Selçuk'un Strateji Dairesi'nde memur olarak görevlendirildiği öğrenildi. Boşalan göreve ise Emniyet Genel Müdürü Mahmut Demirtaş'ın Özel Kalem Müdürü Kürşat Özhan vekaleten getirildi.

Emniyetin Atatürksüz 30 Ağustos paylaşımında yeni gelişme! Medya daire başkanı görevden alındı

TEPKİLER ART ARDA GELMİŞTİ

Krizin başlangıcı, 26 Ağustos'ta Emniyet'in kurumsal sosyal medya hesabında yayımlanan Büyük Taarruz kutlama mesajına dayanıyor. Paylaşımda kullanılan fotoğrafın orijinalinde yer alan Atatürk'ün görselden çıkarıldığı fark edilince kamuoyunda sert tepkiler yükseldi.

Emniyetin Atatürksüz 30 Ağustos paylaşımında yeni gelişme! Medya daire başkanı görevden alındı

SELÇUK İKİNCİ İSİM OLDU

Olayın ardından önce paylaşımı hazırlayan polis memurunun tayini çıkarılmıştı. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın talimatıyla, dün itibarıyla MHP Dairesi Başkanı Güngör Selçuk da görevden alınan ikinci isim oldu.

Haberler.com / Çağla Taşçı - Politika
Emlak vergisindeki fahiş artışla ilgili Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan talimat

Fahiş zam isyan ettirdi, Erdoğan hemen talimat verdi
Haberler.com
500

Yorumlar (1)

Haber YorumlarıAlkurt:

Terbiyesiz kisilik...Türk un Atasina saygisi olmayanin Türk Milletine saygisi hic olmaz. Iyi olmus.

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Süper Lig devindeki kaosu en iyi özetleyen video

Süper Lig devindeki kaosu en iyi özetleyen video
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.