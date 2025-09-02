Emniyetin Atatürksüz 30 Ağustos paylaşımında yeni gelişme! Medya daire başkanı görevden alındı

Emniyet Genel Müdürlüğü'nün 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamaları kapsamında yaptığı sosyal medya paylaşımında, Büyük Taarruz'a ait bir fotoğraftan Mustafa Kemal Atatürk'ün çıkarılmasıyla başlayan krizde yeni bir gelişme yaşandı.

MEDYA DAİRE BAŞKANI GÖREVDEN ALINDI

T24'ün aktardığı bilgilere göre, paylaşımın hazırlanmasından sorumlu Medya Halkla İlişkiler ve Protokol (MHP) Dairesi Başkanı Güngör Selçuk, artan tepkiler üzerine görevden alındı. Selçuk'un Strateji Dairesi'nde memur olarak görevlendirildiği öğrenildi. Boşalan göreve ise Emniyet Genel Müdürü Mahmut Demirtaş'ın Özel Kalem Müdürü Kürşat Özhan vekaleten getirildi.

TEPKİLER ART ARDA GELMİŞTİ

Krizin başlangıcı, 26 Ağustos'ta Emniyet'in kurumsal sosyal medya hesabında yayımlanan Büyük Taarruz kutlama mesajına dayanıyor. Paylaşımda kullanılan fotoğrafın orijinalinde yer alan Atatürk'ün görselden çıkarıldığı fark edilince kamuoyunda sert tepkiler yükseldi.

SELÇUK İKİNCİ İSİM OLDU

Olayın ardından önce paylaşımı hazırlayan polis memurunun tayini çıkarılmıştı. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın talimatıyla, dün itibarıyla MHP Dairesi Başkanı Güngör Selçuk da görevden alınan ikinci isim oldu.